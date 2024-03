Irlanda-Svizzera è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Irlanda non ha ancora deciso chi sarà il successore dell’ex commissario tecnico Stephen Kenny, esonerato lo scorso novembre dopo una deludente campagna di qualificazione ad Euro 2024.

Nel frattempo l’ex difensore del Manchester United John O’Shea, selezionatore ad interim dei Boys in Green, sta facendo il possibile per convincere la federazione ad allungargli il contratto e ad affidarsi a lui in vista dei prossimi appuntamenti, la Nations League – l’Irlanda ripartirà dalla Lega B con Inghilterra, Finlandia e Grecia – e le qualificazioni ai Mondiali 2026. Molto dipenderà dall’esito dell’amichevole con la Svizzera, in cui gli uomini di O’Shea andranno alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo i due pareggi con Nuova Zelanda e Belgio. Sabato scorso l’Irlanda ha giocato una gran partita contro una selezione più attrezzata come quella dei Diavoli Rossi, brillando sopratutto in fase di non possesso palla (0-0). O’Shea vuole vedere la stessa determinazione anche contro gli elvetici, pure loro reduci da un pareggio a reti bianche.

Al Parken di Copenaghen, la “casa” della Danimarca, le emozioni si sono contate sulle dita di una mano, con le due squadre quasi mai realmente pericolose.

Fatto sta che la Nati di Murat Yakin continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria e da giugno ha avuto la meglio solo sulla modesta selezione di Andorra. La Svizzera, a differenza dell’Irlanda, è riuscita a qualificarsi all’Europeo tedesco, anche se nelle qualificazioni, malgrado un girone tutt’altro che proibitivo, non è filato tutto liscio come l’olio. Yakin darà nuovamente fiducia all’attaccante del Milan, Noah Okafor, che giocherà in coppia con l’ex Basilea Amdouni. Dal’altro lato, O’Shea potrebbe schierare lo stesso undici di sabato scorso.

Come vedere Irlanda-Svizzera in diretta tv e streaming

La sfida tra Irlanda e Svizzera, in programma martedì alle 20:45 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di O’Shea e quelli di Yakin.

Il pronostico

La Svizzera ha qualche problema in attacco – appena un gol nelle ultime tre gare – e probabilmente farà fatica a perforare la difesa irlandese, che ha già retto l’urto con il più quotato Belgio. Ci aspettiamo un’altro match a ritmi bassi, che potrebbe terminare in pareggio.

Le probabili formazioni di Irlanda-Svizzera

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; Omobamidele, Collins, O’Brien; Coleman, Cullen, Smallbone, Manning; Ogbene, Szmodics; Ferguson.

SVIZZERA (3-5-2): Mvogo; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer, Vargas; Okafor, Amdouni.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0