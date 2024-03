Scozia-Irlanda del Nord è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Rumoroso campanello d’allarme in casa Scozia dopo il pesante 4-0 rimediato venerdì scorso nell’amichevole contro l’Olanda di Ronald Koeman. Per circa un tempo la Tartan Army ha retto, erigendo un “muro” davanti alla porta difesa dal portiere Gunn, ma dopo aver subito il primo gol a pochi minuti dall’intervallo la squadra si è completamente sfaldata, finendo per incassare altre tre reti nella ripresa.

Scozia che adesso non vince da ben sei partite e l’ultimo successo risale allo scorso settembre. Sono lontani i tempi delle 5 vittorie consecutive nel girone di qualificazione ad Euro 2024 – compresa quella ad Ampden Park con la Spagna – che hanno consentito agli uomini di Steve Clarke di staccare un pass per la rassegna continentale che avrà luogo tra qualche mese in Germania. A preoccupare il commissario tecnico è soprattutto la fase difensiva: dalla sconfitta rimediata sette mesi fa con l’Inghilterra in amichevole, la Scozia non ha mai subito meno di due gol, anche contro selezioni di pari livello come Georgia e Norvegia. Vedremo se Clarke apporterà qualche correttivo nel test tutto britannico con i cugini dell’Irlanda del Nord a Glasgow.

I nordirlandesi non prenderanno parte all’Europeo tedesco dopo essere arrivati solo penultimi nel girone con Danimarca, Slovenia, Finlandia e persino Kazakistan, con il selezionatore Michael O’Neill che ha il difficile compito di provare a dar vita ad un nuovo ciclo. Non a caso ha fatto parecchi esperimenti nell’amichevole di venerdì scorso con la Romania (1-1) a Bucarest, facendo esordire diversi giocatori.

Come vedere Scozia-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

La sfida tra Scozia e Irlanda del Nord, in programma martedì alle 20:45 all’Hampen Park di Glasgow, in Scozia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Clarke e quelli di O’Neill.

Il pronostico

L’Irlanda del Nord non ha la qualità della Scozia, superiore un po’ in tutti i reparti, ma è una squadra ostica e non si arrende mai facilmente. Probabilmente ad Hampden Park non riuscirà ad evitare la sconfitta ma non sarebbe sorprendente vedergli segnare almeno una rete, tenendo conto anche del momento difficile degli scozzesi in fase di non possesso palla.

Le probabili formazioni di Scozia-Irlanda del Nord

SCOZIA (4-2-3-1): Gordon; Patterson, Hendry, Porteous, Robertson; McTominay, Ferguson; Armstrong, McGinn, McLean; Adams.

IRLANDA DEL NORD (5-4-1): Peacock-Farrell; Bradley, McNair, Toal, Hume, Spencer; Price, Thompson, S. Charles, McMenamin; Reid.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1