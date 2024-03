Germania-Olanda è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Julian Nagelsmann, da settembre commissario tecnico della Germania, ha avuto tutte le risposte che cercava nell’amichevole di sabato scorso con la Francia, battuta 2-0 a Lione grazie ai gol di Wirtz e Havertz. La Mannschaft ha difatti meritato ampiamente la vittoria contro Mbappé e compagni, riuscendo anche a tenere la porta inviolata dopo un anno esatto.

La selezione 4 volte campione del mondo, rinfrancata pure dal ritorno di un giocatore sensazionale come Toni Kroos – tornato in nazionale dopo quasi tre anni – è sembrata una squadra completamente diversa da quella che lo scorso novembre incassò due brutte sconfitte nel giro di pochi contro Turchia e Austria. Una vittoria, quella con i Bleus, che serviva come il pane per ritrovare fiducia e autostima in vista dell’Europe casalingo, un appuntamento a cui la Germania non può assolutamente farsi trovare impreparata. Il tempo degli esperimenti, insomma, sta per finire. Da giugno si inizierà a fare sul serio, con i tedeschi che nella fase a gironi dovranno fronteggiare Ungheria, Scozia e Svizzera, tre selezioni alla portata ma comunque insidiose.

Motivo per cui Nagelsmann va a caccia di conferme nell’altra amichevole di lusso con l’Olanda, sfida sempre molto sentita, al di là della posta in palio. Gli Oranje di Ronald Koeman vengono da un rotondo 4-0 rifilato venerdì scorso alla Scozia: a segno ben quattro giocatori diversi (Reijnders, Wijnaldum, Weghorst e Malen) e vittoria mai realmente in discussione.

Sesto successo nelle ultime sette gare per gli olandesi, da settembre sconfitti solo dalla Francia nel girone di qualificazione ad Euro 2024. Nella rassegna continentale van Dijk e compagni ritroveranno proprio i transalpini, oltre all’Austria ed alla vincitrice dello spareggio di Lega A (una tra Galles e Polonia). Koeman a Francoforte non avrà Koopmeiners, già tornato a Bergamo. Poche novità invece nella formazione tedesca.

Come vedere Germania-Olanda in diretta tv e streaming

Germania e Olanda, in programma martedì alle 20:45 al Deutsche Bank Park di Francoforte, in Germania, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Nagelsmann e quelli di Koeman.

Il pronostico

La Germania ha dato buone sensazioni contro la Francia, sia sul piano delle motivazioni che su quello tattico. Tedeschi dunque leggermente favoriti nell’amichevole con l’Olanda, che promette almeno tre gol totali.

Le probabili formazioni di Germania-Olanda

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Andrich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Fullkrug.

OLANDA (4-3-3): Flekken; Dumfries, Geertruida, van Dijk, Aké; Veerman, Wijnaldum, Reijnders; Xavi Simons, Gakpo, Depay.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1