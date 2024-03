Austria-Turchia è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Con il successo strappato sabato scorso in Slovacchia (0-2) l’Austria di Ralf Rangnick ha fatto registrare la sua quarta vittoria consecutiva dopo quelle con Azerbaigian ed Estonia (qualificazioni europee) e Germania (amichevole). Quattro vittorie ma anche 4 clean sheet di fila, a dimostrazione dei miglioramenti in entrambe le due fasi di gioco. Può essere soddisfatto, insomma, l’ex tecnico di Lipsia e Manchester United.

In Slovacchia a decidere il match sono stati Weimann e Baumgartner, due che quasi certamente rientreranno nella lista dei convocati per l’imminente Europeo tedesco. L’Austria ha ottenuto un pass per la rassegna continentale – seconda partecipazione consecutiva dopo Euro 2020, in cui il percorso del Das Team si fermò agli ottavi di finale contro l’Italia – grazie al secondo posto nel gruppo F dietro al Belgio. Servirà un’impresa, tuttavia, per arrivare a disputare la fase ad eliminazione diretta come tre anni fa, dal momento che i biancorossi sono capitati in un girone dove fare punti sarà complicato, data la presenza di Francia e Olanda. L’Austria però ha le credenziali giuste per diventare una delle sorprese della manifestazione continentale, soprattutto se Sabitzer e compagni scenderanno in campo con la stessa determinazione delle ultime partite.

In Germania vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista anche la Turchia, selezione che ha ripreso a correre da quando in panchina siede Vincenzo Montella.

L’ex tecnico di Fiorentina e Milan è stato uno dei principali artefici della qualificazione all’Europeo, conquistata grazie al primo posto nel gruppo G, davanti alla ben più quotata Croazia. Per fare bene a giugno però bisognerà ritrovare lo spirito dello scorso autunno, di cui non v’è stata traccia nell’ultima amichevole con l’Ungheria, persa 1-0 a Budapest venerdì scorso.

Come vedere Austria-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Austria e Turchia, in programma martedì alle 20:45 all’Ernst Happel Stadion di Vienna, in Austria, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Rangnick e quelli di Montella.

Il pronostico

Due selezioni complessivamente in salute e che vogliono entrambe ben figurare ai prossimi Europei. Sarà una amichevole equilibrata, tra due squadre che più o meno si equivalgono in quanto a valori in campo. Il numero di gol complessivi sarà inferiore a quattro. L’Austria dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Austria-Turchia

AUSTRIA (4-5-1): Pentz; Lainer, Querfeld, Danso, Mwene; Seiwald, Grillitsch, Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Weimann.

TURCHIA (4-5-1): Gunok; Celik, Akaydin, Kabak; Muldur; Guler, Uzun, Akgun, Kokcu, Yildiz; Unal.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0