Gratta e Vinci, nuovo biglietto online: 200mila euro

Gratta e Vinci, c’è un nuovo biglietto online messo in circolazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Premio massimo fino a 200mila euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di immettere sul mercato un nuovo Gratta e Vinci in modalità online. Quindi se andate a cercare in tabaccheria non lo troverete. Ma ci potrete giocare solamente se avete un conto gioco.

Il nuovo biglietto si chiama Multiprice Delta. E la vincita massima – per quello che un costo di 20euro – è di 200mila euro. Perché abbiamo sottolineato per quello che costa 20 euro? Perché questo tagliando è davvero per tutte le tasche, visto che chi lo ha messo in commercio ha deciso di fare tante possibilità agli utenti. E adesso andiamo a vedere nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Gratta e Vinci, ecco tutti i prezzi

Il Multiprice Delta si può giocare da 10, 20, 50 centesimi, da un euro, da due euro, da tre euro, da cinque euro, da dieci euro e infine, come anticipato prima, da 20 euro. Sì, anche con soli 10 centesimi investiti potreste trovare una bella vincita massima: in questo caso è nell’ordine dei mille euro.

Poi a ruota: duemila euro per quello da venti centesimi, 5mila euro per quello da cinquanta, diecimila se comprate quello da un euro, ventimila per quello da due, trentamila per quello da tre, cinquantamila per quello da cinque e infine centomila per quello da dieci. Insomma, le possibilità sono diverse e questo tipo di tagliando si può già trovare all’interno del sito dei Gratta e Vinci. Assai interessanti sono un paio di cose: non è la prima volta che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decide di mettere in vendita biglietti che hanno decisamente un costo irrisorio, e poi c’è anche la questione del prezzo massimo. Con il Vinci in Grande, quello che un valore commerciale di 25euro, sembrava essere pronto l’abbattimento di un muro. Così non è stato fino al momento, e quel tagliando è l’unico ancora in circolazione che ha quel valore commerciale. Ricordiamo che il Vinci in Grande, infine, mette in palio come premio finale la bellezza di 6milioni di euro. E due utenti hanno centrato questa vincita.