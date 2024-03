Sinner, che bacchettata Maria Braccini: gliel’ha detto in faccia

Sinner e Maria Braccini, è accaduto sotto gli occhi di tutti: una bacchettata così non se l’aspettava nessuno.

Fra di loro c’è sempre stato un accordo tacito ma al tempo stesso manifesto. Si vogliono un gran bene, stanno insieme e raramente si separano: tuttavia, mantenere un profilo basso è la regola aurea del loro rapporto. Non si mostrano insieme sui social network e fanno in modo di non dare troppo nell’occhio. E, così facendo, pare che le cose vadano a meraviglia.

Jannik Sinner e Maria Braccini vivono il loro amore in questo modo, lontano dai riflettori e al riparo dal gossip, che sappiamo bene essere, a volte, molto pericoloso. L’idea di rinchiudersi dentro questa bolla anti-social sarebbe stata del tennista, molto riservato e attento a fare in modo che si parli solo della sua carriera e non della sua vita privata. La sua dolce metà avrebbe però accettato di buon grado questo accordo, tanto è vero che è attentissima a non postare sui social nulla che abbia un collegamento diretto con la loro relazione.

Fortuna che è assai raro che la bella Maria posti qualcosa. Non lo fa quasi mai, eccetto quando ha voglia di mostrare ai follower le meraviglie che, girando il mondo insieme al fidanzato, ha la possibilità di vedere coi suoi occhi. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha pubblicato qualche scatto inedito da Miami. E in nessuno di essi, naturalmente, c’è traccia del numero 3 del mondo, che solo di rado si è mostrato insieme alla Braccini.

Sinner e quel commento per Maria Braccini

Peccato solo che la riservatezza della coppia non sia ben accetta proprio da tutti. Molti follower la ritengono eccessiva ed esagerata e sembra che non riescano a cogliere il motivo per cui Jannik preferisce vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Così come non tutti capiscono perché anche Maria, come il suo lui, preferisca agire con la massima discrezione e non rispondere, su Instagram, a chi le rivolge domande legate al fidanzato.

Per questo motivo un utente, nelle scorse ore, ha “bacchettato” lady Sinner a mezzo social. Intervenendo con un commento in calce ad una delle foto di Miami, ha scritto quanto segue: “Maria ma tu rispondi solo a chi ti dice bella ah ok… no perché sarebbe gentile se spendessi un emoticon una parola per chi ti ha difeso dagli haters e chi crede in te e non solo per la tua giovane ed evidente bellezza. Ricordati che starò dalla vostra parte sempre ma è troppo facile e anche un po’ frivolo rispondere a chi si sofferma solo sulla tua bellezza e bypassare chi litiga per difendere te e Jannik…».

Pronta è stata la risposta della Braccini: “Perdonami se hai pensato questo ma cerco semplicemente di evitare i battibecchi. Prima di tutto perché non mi piace alimentare certe questioni inutili prendendone parte; bensì preferisco stare lontana. Secondo perché mi dispiace che per difendere me vi becchiate anche voi alcune offese. Ma è ovvio che sia estremamente grata per tutto il supporto che ricevo da parte vostra, soprattutto quando mi difendete e penso di averlo dimostrato più volte. Perciò… sì certo, grazie di cuore!».