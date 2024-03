Lotto, il doppio colpo è da sogno: 438mila euro

Lotto, il doppio colpo è da sogno: ecco come un fortunato giocatore nei giorni scorsi ha portato a casa la bellezza di oltre 400mila euro. Incredibile ma vero

Un colpo da capogiro. L’ennesimo centrato con il gioco del Lotto che abbiamo capito, ormai, come ogni settimana regala delle vincite incredibili. Perché riuscire a vincere oltre 400mila euro, magari puntandone pochissimi, è qualcosa che pochi riescono a fare. Solamente il Superenalotto supera di netto queste somme, ma sappiamo altrettanto bene come un sei esce una volta ogni tanto.

Qui invece si parla di colpi settimanali. Non passa un’estrazione dove qualcuno non riesca a cambiare la propria vita oppure a renderla più leggera. Una cosa che ha davvero dell’incredibile e che non smetteremo mai di raccontare. Insomma, se qualcuno sogna dei numeri, o magari vede qualcosa che lo stuzzica, come sempre è successo fino al momento è importante poi cercare di dare vita alla propria fantasia giocando una quaterna e un terno. No, non è sicuro che usciranno e le probabilità comunque rimangono basse (al gioco, ribadiamo, si perde sempre). Però potrebbe uscire anche il colpo da sogno, come successo a Bellizzi, nella storia raccontata da lacittàdisalerno.it.

Lotto, ecco il doppio colpo clamoroso

Dicevamo, si tratta di un doppio colpo. Centrato però da una singola persona. Una quaterna e un terno centrati sulla ruota di Genova. Il tutto giocato nella tabaccheria “Roma“. Ma quanto ha fruttato, nel dettaglio, questa vincita clamorosa? Tantissimi soldi: quasi mezzo milione di euro.

Il tutto è successo nell’estrazione dello scorso 16 marzo. E alla fine nelle tasche del fortunato sono entrati 438mila euro. Lo riscriviamo, se non siete sicuri di aver letto bene: 438mila euro. Soldi questi che la vita la cambiano, eccome. Perché possono essere investiti in maniera oculata e quasi vivere di rendita per molto, molto tempo. Un sogno che si avvera. Non si conoscono in tutto questo altri dettagli, ad esempio quali numeri sono stati giocati tra i cinque che poi sono usciti. Di certo la fortuna ha deciso di baciare, di nuovo, la Campania.