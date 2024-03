Convocati Euro 2024: le quote anticipano le scelte di Spalletti

Convocati Euro 2024: le quote degli analisti anticipano quelle che potrebbero essere le scelte di Luciano Spalletti. Ecco cosa ci dicono i numeri

Luciano Spalletti a giugno cercherà con la nazionale italiana di difendere il titolo di campione d’Europa che gli azzurri – con Roberto Mancini in panchina – hanno conquistato una notte favolosa inglese, a Wembley, contro i padroni di casa. Sembra passata una vita, ma era solamente il 2021, tre anni fa, e nel mezzo c’è stata anche la delusione di una mancata qualificazione al secondo mondiale di fila. Insomma, serve una scossa al gruppo azzurro.

Che, come sappiamo, in questi giorni è impegnato in una doppia amichevole negli Stati Uniti. Spalletti per l’occasione ha portato 28 uomini con sé tagliando all’ultimo minuto Acerbi – dopo i fatti con Juan Jesus – e chiamando Mancini della Roma. E sono proprio i convocati, adesso, che mettono un pizzico di pepe. Delle amichevoli interessa poco a tutti. E le quote di Sisal, che si possono trovare proprio sul sito in questione, di fatto anticipano quelle che potrebbero essere le scelte del commissario tecnico azzurro.

Convocati Euro 2024, Immobile è quasi fuori

Nell’ultima conferenza stampa Spalletti ha parlato di Ciro Immobile: fuori da un poco di turni, difficilmente il centravanti della Lazio andrà all’Europeo: si gioca infatti a 3 volte la posta una sua convocazione. Quindi abbastanza alta. Così com’è alta, ma stuzzica e pure molto, quella del centrocampista del Verona Folorunsho. Adesso lui è negli Stati Uniti, e la sua convocazione per l’Europeo in Germania è data a 5 volte la posta. Particolamente gustosa.

E poi in tutto questo ci sono anche quelli sicuri, secondo gli analisti, di un posto nei 23 che partiranno per la terra tedesca. Tipo Darmian dell’Inter (1,02), Jorginho (stessa quota) e Locatelli (1,20). Particolarmente allettante in tutto questo sono anche i numeri di Fabbian del Bologna, uno che dopo l’annata straordinaria dello scorso anno alla Reggina si sta ripetendo anche in questa stagione: una sua convocazione al prossimo Europeo è data a 9 volte la posta. Difficile, ma se il giocatore dovesse continuare in questo modo allora le porte potrebbero essere davvero aperte.