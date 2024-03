I pronostici di domenica 24 marzo: amichevoli internazionali

I pronostici di domenica 24 marzo: in campo l’Italia di Spalletti contro l’Ecuador, si gioca in Serie C e Segunda Division spagnola.

Ha vinto senza convincere l’Italia di Spalletti nella precedente amichevole col Venezuela: nella nuova sfida all’Ecuador servirà qualcosa in più sotto il profilo del gioco per ottenere un nuovo successo, comunque alla portata degli azzurri.

La sosta per gli impegni delle rappresentative nazionali ha “messo in pausa” la Serie A A e la Serie B, ma in Serie C invece si continua a giocare. Dopo la scorpacciata di ieri, nella giornata di oggi – in attesa dei recuperi – si completa il programma della trentatreesima giornata.

Nel girone B l’Arezzo è rientrato in zona playoff grazie a tre vittorie nelle ultime quattro partite. Una striscia che potrebbe proseguire contro l’ultima in classifica, la Fermana.

Pronostici altre partite

Nel girone C, infine, si giocano tre gare. Il Catania, sconfitto nella finale d’andata di Coppa Italia, cerca riscatto in casa della Turris, imbattuta da due mesi davanti al proprio pubblico. Occasione da sfruttare per il Taranto di Eziolino Capuano, impegnato nel derby con il fanalino di coda Brindisi. Match da un gol per parte quello tra Cerignola e Potenza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Italia-Ecuador, Amichevole internazionale, ore 18:00

Vincenti

• Arezzo (in Arezzo-Fermana, Serie C, ore 14:00)

• Taranto (in Brindisi-Taranto, Serie C, ore 18:30)

• Italia (in Italia-Ecuador, Amichevole internazionale, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Arezzo-Fermana, Serie C, ore 14:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Pro Vercelli-Padova, Serie C, ore 14:00

• Cerignola-Potenza, Serie C, ore 16:15

• Valladolid-Eibar, Segunda Division, ore 16:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Levante-Elche, Segunda Division, ore 18:30)