Gratta e Vinci, tripla vincita da record: 700mila euro

Gratta e Vinci, la tripla vincita è da record: in questo modo tre fortunati hanno portato a casa in totale la bellezza di 700mila euro. Ecco quello che è successo

Una tripla vincita da record. Con lo stesso biglietto. Per un totale di 700mila euro. Una storia incredibile quella che viene raccontata da Agimeg.it, che svela come in pochi giorni tre uomini diversi di tre parti diverse d’Italia, acquistando un solo tagliando, hanno visto cambiare decisamente la propria vita. Soprattutto uno dei tre, a dire il vero.

Ma partiamo prima dal tagliando: le tre vincite sono state centrate con uno della serie Numerissimi. Un biglietto che ha un valore commerciale di cinque euro e che, come sappiamo, come tutti quelli dello stesso taglio permette di vincere al massimo 500mila euro. Poi ci sono vari premi intermedi. Come centomila euro, ad esempio. E quindi il computo totale, come avrete capito, tocca la cifra che vi abbiamo svelato prima. Ma andiamo a vedere in quale parte d’Italia si è festeggiato.

Gratta e Vinci, ecco i tre colpi

“Doppio colpo vincente per due fortunati appassionati del nord. La prima vincita è stata centrata in Lombardia e precisamente a Brugherio, in provincia di Monza Brianza. Qui, un ‘Numerissimi’ ha regalato una vincita di 100.000 euro. Stessa cifra vinta per un giocatore di Salgareda, in provincia di Treviso. Anche in questo caso il tagliando da 5 euro ‘Numerissimi’ ha fatto felice un appassionato dei Gratta e Vinci”. Questo sui legge sul sito citato prima. Quindi la Lombardia si conferma una delle più fortunate con questo tipo di gioco istantaneo.

Ma la vincita più importante è stata centrata al Sud Italia, precisamente in Calabria, e precisamente a Rossano, centro ionico in provincia di Cosenza. Sempre con lo stesso tagliando il fortunato in questo caso è riuscito a fare il jackpot totale, grattando appunto i 500mila euro della vincita massima. Sì, in questo caso la vita è stata decisamente cambiata.