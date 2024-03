Italia-Ecuador, amichevole: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Italia-Ecuador è un’amichevole e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, statistiche, diretta tv in chiaro e streaming.

Giovedì scorso l’Italia si è aggiudicata la prima amichevole della mini-tournée statunitense, battendo 2-1 un coriaceo Venezuela a Fort Lauderdale grazie a una doppietta di Mateo Retegui. Tuttavia, nello stadio dove solitamente gioca Leo Messi con la sua Inter Miami, gli azzurri non hanno per niente convinto, da un po’ tutti i punti di vista. E le note positive – inclusa ovviamente la prestazione del centravanti del Genoa, per distacco il migliore in campo – sono state davvero pochissime.

I campioni d’Europa in carica, schierati con una formazione sperimentale – per la prima volta nell’era Spalletti con la difesa a tre – non hanno affatto brillato, non riuscendo quasi mai a trovare i varchi giusti per perforare l’attenta retroguardia della Vinotinto. Dopo un avvio da incubo, in cui per fortuna Donnarumma ha neutralizzato un rigore di Rondon, l’Italia è passata in vantaggio sfruttando una delle poche indecisioni della difesa venezuelana. Immediato il pari dei sudamericani, che a loro volta hanno approfittato di un pasticcio difensivo in fase di impostazione: protagonisti in negativo Donnarumma e Bonaventura. A dieci minuti dalla fine, poi, c’ha pensato di nuovo Retegui a riportare l’Italia avanti, servito egregiamente da un rinato Jorginho.

Spalletti rimescola le carte

La buona notizia, per il commissario tecnico Spalletti, è stata proprio la prestazione dell’oriundo, al momento l’attaccante più affidabile. E con ogni probabilità sarà lui il centravanti ai prossimi Europei.

Per il resto, c’è ancora tanto da lavorare. L’allenatore toscano rimescolerà le carte nell’altro test con l’Ecuador, cambiando diversi giocatori. In New Jersey – si gioca nello stadio dei New York Red Bull – Spalletti tornerà al suo “caro” 4-3-3 (modulo che per ora dà più garanzie) e dal 1′ stavolta dovrebbero partire Bastoni, Dimarco, Pellegrini e Barella. Davanti, ai lati di Retegui, spazio a Zaccagni e Politano. La Tricolor, guidata dallo spagnolo Felix Sanchez, ha più qualità rispetto al Venezuela – pensiamo a giocatori come Hincapié, Estupinan e Moises Caicedo, titolari nelle rispettive squadre in Bundesliga e Premier League – e non perde da sei partite (quattro vittorie e due pareggi). Giovedì scorso ha avuto la meglio 2-0 sull’Honduras in amichevole grazie ai gol di Yeboah e Plata, collezionando il quarto clean sheet consecutivo. Nel girone eliminatorio di qualificazione ai Mondiali 2026 l’Ecuador è quinto in classifica dopo aver totalizzato 8 punti in sei giornate.

Come vedere Italia-Ecuador in diretta tv e in streaming

L’amichevole Italia-Ecuador è in programma domenica alle 21:00 (ora italiana) alla Red Bull Arena di Harrison, negli Stati Uniti. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Sono 2 i precedenti tra Italia ed Ecuador: nel Mondiale 2002 una doppietta di Vieri castigò i sudamericani (2-0), tre anni più tardi invece finì 1-1 in amichevole (gol azzurro di Toni). La Tricolor, come il Venezuela, punta forte sulla solidità difensiva ma il rientro della gran parte dei titolari dovrebbe rendere le cose più semplici agli azzurri, che verosimilmente la spunteranno anche stavolta. Previsti meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Italia-Ecuador

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Bellanova, Buongiorno, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Pellegrini; Zaccagni, Retegui, Politano.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento.

In Italia-Ecuador le reti complessive saranno meno di tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0