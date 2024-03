Formula Uno, GP dell’Australia: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, si corre in Australia il terzo appuntamento del Mondiale. Verstappen in pole e favorito. Eroico Sainz. Ma Perez fa paura

Ormai la tattica è quella conosciuta: nascondersi durante tutto il weekend, dare agli altri la sensazione di poter davvero dire la propria, sognando quel momento che fino ad oggi, da un anno e più a questa parte non è mai arrivato, e poi piazzare l’affondo, quello decisivo, quello monstre, all’ultimo tentativo. Signori, Max Verstappen non smette mai di stupire.

Tre su tre. Anche in Australia il campione del mondo della Red Bull partirà davanti a tutti. Ha piazzato un giro incredibile nel Q3, scendendo sotto il muro del minuto e sedici secondi. Solo lui ci è riuscito. A dimostrazione del fatto che non ci sono al momento campioni come l’olandese dentro il Circus. E ha assaporato il gusto della pole Carlos Sainz, eroico dopo l’intervento all’appendicite di due settimane fa che gli ha fatto saltare il gran premio dell’Arabia Saudita. Il ferrarista è sceso in pista cattivo, ha fatto un tempo importante e non si aspettava quello del collega. Davvero un cannibale, d’altri tempi. Ma la prestazione dello spagnolo in rosso è sicuramente da sottolineare. Male Leclerc (quarto dopo la penalizzazione di Perez che partirà dalla sesta piazza).

Formula Uno, dove vedere il Gp dell’Australia

La terza gara del Mondiale di Formula Uno è in programma domenica 24 marzo. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 05:00, quindi sveglia all’alba. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 14:00, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

Un cannibale. Uno spettacolo. Se credete che non sia giusto a guardare la Formula Uno vi sbagliate, perché quello che Max Verstappen riesce a fare è qualcosa che va oltre l’immaginazione. Una macchina perfetta, non solo quella che lui guida, ma anche l’olandese, inteso come persona, sembra un computer che non sbaglia un colpo. Una calcolatrice. Basta chiedere. E dopo aver fatto un giro clamoroso ieri appare semplice pronosticare la sua vittoria. Occhio a Sainz, che vista anche la penalizzazione di Perez si potrebbe prendere un podio. Ma il pilota della Red Bull, quello messicano intendiamo, ha comunque delle buone possibilità di prendersi nonostante tutto il podio. Vedremo.