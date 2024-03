Formazioni ufficiali Inghilterra-Brasile: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inghilterra-Brasile, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori dell’amichevole di cartello in programma questa sera.

Non sarà mai solo ed esclusivamente un’amichevole. Ad una manciata di minuti dal test in programma a Wembley, sono state diramate le formazioni ufficiali della gara tra Inghilterra e Brasile. Tappa importante per il percorso di avvicinamento alla Coppa America e ai Campionati Europei, il confronto tra la Selecao e i Tre Leoni rappresenterà un utile banco di prova per i due allenatori, a caccia di risposte importanti. Diamo uno sguardo alle scelte dei due CT:

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Chilwell; Rice, Gallagher; Gordon, Bellingham, Foden; Watkins.

BRASILE (4-3-3): Bento; Danilo, Beraldo, Bruno, Wendell; Guimaraes, Joao Gomes, Paqueta; Rodrygo, Raphinha, Vinicius Junior.

Inghilterra-Brasile, il pronostico marcatori

Quello visto all’opera negli ultimi mesi è un Brasile radicalmente diverso rispetto a quello ammirato nei suoi anni più fulgidi. Il ribaltone in seno alla guida tecnica ne è stata una logica conseguenza. Vibrante sulle ali dell’entusiasmo, l’Inghilterra ha tutte le carte in regola per mettere in grave difficoltà la compagine verdeoro. Sfruttando la velocità e l’estro dei propri esterni, gli inglesi possono creare con frequenza i presupposti per la superiorità numerica, con la quale riuscire ad imbeccare Bellingham.

Protagonista indiscusso con la maglia del Real Madrid, il tuttocampista delle Merengues ha la grande chances di mettere a segno almeno un gol. Sul fronte opposto, invece, il Brasile non può non affidarsi alle giocate funamboliche di Vinicius Junior. Il talentuoso esterno del Real Madrid potrebbe trovare lo spazio sufficiente per siglare almeno un gol, incuneandosi in una difesa che non sempre riesce a trovare le contromisure corrette.

Inghilterra-Brasile, probabili ammoniti e tiratori

Foden e Gordon dovrebbero riuscire ad inquadrare lo specchio difeso da Bento senza particolari difficoltà. In ottica tiratori, però, stuzzicano anche di Rodrygo e Bruno Guimaraes. Soprattutto il tuttocampista del Newcastle rappresenta un’opzione piuttosto invitante, dal momento che grazie ai suoi inserimenti riesce spesso a farsi vedere a fari spenti. Per chi volesse osare un po’ di più, si potrebbe puntare su un inserimento con i tempi giusti di Walker. Sia pur in una fase calante, il terzino di spinta dell’Inghilterra potrebbe comunque riuscire a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario.

Sul fronte ammoniti, invece, occhio soprattutto al mis mach in termini di velocità sulla corsia destra del Brasile: a farne le spese potrebbe essere proprio Danilo, che ha grandi chances di finire sul taccuino dei cattivi se puntato con una certa frequenza. Un altro difensore che potrebbe finire sul taccuino dei cattivi, infine, è Maguire: spesso distratto e poco presente da un punto di vista fisico e tecnico, l’ex Leicester potrebbe essere chiamato a spendere almeno un fallo. Le possibilità che il difensore inglese riceva almeno un’ammonizione sono molto alte.