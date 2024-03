Ungheria-Turchia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Cos’hanno in comune Ungheria e Turchia? Entrambe sono allenate da tecnici italiani: Marco Rossi e Vincenzo Montella. Due commissari tecnici che ci hanno messo poco a lasciare il segno e ad entrare nel cuore dei rispettivi tifosi. Rossi è al timone della nazionale magiara dal 2018 ed ha già ottenuto dei risultati importanti, come la qualificazione agli ultimi Europei dove i suoi hanno ben figurato in un girone proibitivo con Francia, Germania e Portogallo. Per non parlare, poi, della Final Four sfiorata nell’ultima Nations League.

L’Ungheria, con lui alla guida, si è qualificata per il terzo Europeo consecutivo dopo essere arrivata prima nel girone davanti alla Serbia: Szoboszlai e compagni hanno chiuso da imbattuti (5 vittorie e 3 pareggi) e con l’attacco più prolifico (16 gol). La dea bendata non gli ha voltato le spalle lo scorso dicembre nel sorteggio della fase finale: sono capitati con i padroni di casa della Germania, ma si giocano il secondo posto con Scozia e Svizzera, due selezioni di pari livello. Ad Euro 2024 ci sarà anche la Turchia, rigenerata in poco tempo dall’ex allenatore della Fiorentina. Montella, infatti, è stato capace di incidere sin da subito, permettendo a Calhanoglu e compagni di ottenere quattro vittorie nelle ultime sei partite di qualificazioni e di prendersi il primo posto a discapito della Croazia, che dopo il successo dell’andata sembrava avesse preso ormai il largo.

La Turchia è stata sorteggiata nel gruppo F, insieme a Portogallo di Cristiano Ronaldo ed alla Repubblica Ceca. Per conoscere il nome dell’altra avversaria bisognerà invece attendere l’esito dei playoff. Montella ha convocato Kenan Yildiz, il giovane gioiellino della Juventus, mentre a guidare il centrocampo toccherà sempre all’interista Calhanoglu. Si profila un bel duello con il rientrante Szoboszlai.

Come vedere Ungheria-Turchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Ungheria e Turchia, in programma venerdì alle 20:45 alla Puskas Arena di Budapest, in Ungheria, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della sfida che vede protagonisti gli uomini di Rossi e quelli di Montella.

Il pronostico

Dallo scontro della Puskas Arena può uscirne fuori un match divertente: si tratta di due rappresentative che hanno ben figurato nelle qualificazioni e che sfrutteranno quest’amichevole per testare la loro crescita. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Ungheria-Turchia

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Szoboszlai, Kerkez; Gazdag, Sallai; Adam.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Kabak, Ozkacar; Ozcan, Kokcu; Akgun, Calhanoglu, Akturkoglu; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2