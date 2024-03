Albania-Cile, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Albania-Cile è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Siamo sicuri che Luciano Spalletti, da qualche parte negli States – l’Italia è negli Stati Uniti per giocare un paio di amichevoli – guarderà con attenzione questa partita. L’Albania, infatti, sarà la prima avversara degli azzurri all’Europeo tedesco. Il prossimo 15 giugno, al Signal Iduna Park di Dortmund, le due selezioni si contenderanno tre punti pesantissimi. Una partita da non sbagliare soprattutto per l’Italia, che nelle due gare successive dovrà vedersela con Spagna e Croazia: partire con il piede sbagliato sarebbe deleterio.

Quella albanese però è una nazionale che è salita di livello negli ultimi anni, anche grazie a quei giocatori che sono nati e cresciuti calcisticamente proprio nel nostro paese e che oggi giocano in Serie A. Parliamo dei vari Berisha, Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Ramadani, Asllani, Bajrami, tra i grandi protagonisti nella campagna di qualificazione ad Euro 2024. Le Shqiponjat sono arrivate prime nel girone, a pari punti con la Repubblica Ceca e davanti alla ben più quotata Polonia, costretta a passare dagli spareggi per qualificarsi all’Europeo. Quattro vittorie, tre pareggi e soltanto una sconfitta per la selezione guidata dal brasiliano Sylvinho. Le sue idee innovative hanno fatto la differenza ed hanno permesso all’Albania di staccare per la seconda volta nella sua storia un pass per una grande rassegna internazionale.

Nell’amichevole di Parma l’Albania sarà opposta ad una selezione sudamericana, il Cile, allenato dall’argentino Ricardo Gareca. La Roja viene da anni bui, in cui tra le altre cose ha mancato anche la qualificazione ai Mondiali. Avviare un nuovo ciclo non sarà semplice. Intanto, nelle qualificazioni al Mondiale 2026 la strada è già in salita, con Sanchez e compagni che hanno vinto una sola partita su 6 e collezionato appena 5 punti.

Come vedere Albania-Cile in diretta tv e streaming

La sfida tra Albania e Cile, in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Tardini” di Parma, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Sylvinho e quelli di Gareca.

Il pronostico

L’Albania dovrebbe aggiudicarsi quest’amichevole e non sarebbe una sorpresa se riuscisse anche a tenere la porta inviolata, approfittando dei problemi offensivi dei cileni (solo 2 gol nelle ultime cinque partite).

Le probabili formazioni di Albania-Cile

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Bare, Asllani, Bajrami; Asani, Broja, Cikalleshi.

CILE (4-3-3): Bravo; Isla, Diaz, Sierralta, Suazo; Nunez, Pavez, Osorio; Vargas, Brereton Diaz, Sanchez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0