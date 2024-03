Gratta e Vinci, il camionista cambia vita: sosta al bar da 2 milioni

Gratta e Vinci, il camionista si ferma al bar e piazza il colpo grosso da 2milioni di euro. In questo modo ha cambiato la propria vita. Ecco dove è successo

Era da un poco di tempo che non vi raccontavamo delle vincite importanti con il Gratta e Vinci. Ma queste ci sono, eccome se ci sono. Anche milionarie, come quella che vi stiamo per riportare.

Un colpo che cambia la vita visto che parliamo di due milioni di euro portati a casa. Probabilmente – si legge su Agimeg.it – la vita l’ha cambiata un camionista oppure, comunque, una persona di passaggio, visto che il tagliando in questione è stato venduto in un bar lungo la tangenziale est di Pavia. Non si conosce nemmeno qual è stato il biglietto che ha permesso questo colpo clamoroso: ma siccome è uno da venti euro allora potrebbe essere stato chissà, magari anche il Miliardario. Però non c’è certezza su questo.

Gratta e Vinci, ecco il colpo da 2 milioni di euro

Non c’è certezza, dicevamo, nemmeno sull’identità del fortunato giocatore che ha deciso di investire appunto quei 20euro sognando il colpo di una vita. “Le poche informazioni raccolte – si legge sul sito citato prima – dicono che i due milioni sono finiti nelle tasche di un uomo, un lavoratore di mezza età residente in provincia di Pavia. Alla titolare del bar il fortunato ha detto solo che nei prossimi giorni contatterà la propria banca per attivare le procedure per l’incasso”.

Insomma, qualcosa si sa, ma non è certezza. Sono solamente supposizioni del momento visto che a quanto pare il biglietto è stato venduto alla fine della scorsa settimana e solamente qualche giorno dopo la notizia è venuta fuori. Di certo, se davvero venisse confermato il tutto, l’uomo in questione, un camionista quindi a quanto pare, avrebbe dato una vera svolta alla propria esistenza. E magari potrebbe dedicarsi sicuramente alla famiglia visto che quello di guidare un camion è uno dei mestieri più difficili: si sta fuori quasi tutta la settimana senza vedere nessuno e parlando solamente al telefono viste le ore di guida. Insomma, un mestiere massacrante. E la fortuna forse stavolta ha toccato davvero l’uomo giusto.