Romania-Irlanda del Nord, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Romania-Irlanda del Nord è un’amichevole e si gioca venerdì alle 20:45: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tra le selezioni che hanno sorpreso in positivo nelle ultime qualificazioni agli Europei tedeschi figura anche la Romania. La Tricolorii di Edward Iordanescu ha compiuto una piccola ma significativa impresa, chiudendo al primo posto nel gruppo I e vincendo il duello a distanza con la Svizzera, qualificatasi come seconda.

Impresa, soprattutto, nient’affatto scontata, se consideriamo che prima dell’arrivo del tecnico ex Cluj e FCSB le cose non andavano per il verso giusto. Iordanescu, figlio d’arte – il padre Anghel aveva guidato a sua volta la Romania a più riprese tra gli anni ’90 e i ’00 – ha restituito certezze ad un gruppo che sembrava le avesse perse, mancando la qualificazione agli ultimi Mondiali (terzo posto dietro a Germania e Mancedonia del Nord) e arrivando ultima nel girone di Nations League, non riuscendo ad evitare la retrocessione. L’andazzo è cambiato ormai da un anno, con la Romania imbattuta da ben undici partite – l’ultima sconfitta in una gara ufficiale risale a giugno 2022 – e che nel girone di qualificazione ha incassato a malapena 5 gol. Numeri che gli consentiranno di tornare a giocare la fase finale di un Europeo dopo otto anni.

Pure il sorteggio è stato benevolo: la Romania nel girone dovrà vedersela con Belgio, Slovacchia ed una che si qualificherà attraverso gli spareggi. La fase ad eliminazione diretta, insomma, è alla portata.

Resterà a casa invece l’Irlanda del Nord, penultima nel proprio girone di qualificazione con soli 9 punti. Per i britannici una campagna deludente sotto tutti i punti di vista, dal momento che due delle tre vittorie conquistate sono arrivate con la modesta selezione di San Marino. Il ritorno di Michael O’Neill non ha sortito gli effetti sperati. I nordirlandesi faticano soprattutto in trasferta: negli ultimi due anni hanno evitato la sconfitta fuori casa solamente contro Lussemburgo, Cipro e San Marino.

Come vedere Romania-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

La sfida tra Romania e Irlanda del Nord, in programma venerdì alle 20:45 all’Arena Nationala di Bucarest, in Romania, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Iordanesco e quelli di O’Neill.

Il pronostico

La Romania di Iordanescu vuole arrivare all’Europeo nelle migliori condizioni possibili e con ogni probabilità riuscirà a regalare una gioia ai propri tifosi nel test con l’Irlanda del Nord. I gol complessivi dovrebbero essere almeno tre a Bucarest.

Le probabili formazioni di Romania-Irlanda del Nord

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu; Cicaldau, M. Marin, Stanciu; Hagi, Puscas, Coman.

IRLANDA DEL NORD (3-5-1-1): Hazard; McNair, Toal, Brown; Bradley, Thompson, Charles, Saville, Lewis; Price; Charles.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1