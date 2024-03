Gratta e Vinci, spopola il nuovo tagliando: già vinti 32milioni

Gratta e Vinci, spopola il nuovo tagliando che è in circolazione da solo un mese e che si può giocare anche online. Già vinti 32milioni di euro

Da un mese a questa parte c’è un nuovo tagliando di Gratta e Vinci in circolazione. Anzi, da poco più di un mese a questa parte. Un biglietto che a quanto pare è assai ricco, visto che ha già regalato vincite importanti per un importo che supera i 32milioni di euro. Per la precisione sono 32,18milioni i soldi distribuiti nello spazio di poco tempo.

Il biglietto in questione è il “Forza 100 200”, che si può trovare non solo nelle tabaccheria ma che si può giocare anche online. Un biglietto che probabilmente, visto il successo che sta riscuotendo, rimarrà ancora per molto tempo nella disponibilità degli utenti. Ricordiamo che lo stesso ha un valore commerciale di cinque euro e come premio massimo mette in palio la bellezza di 500mila euro come tutti gli altri che hanno questo costo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le vincite già portate a casa.

Gratta e Vinci, ecco le vincite

Fino al momento, nonostante quello che è stato l’importo davvero importante, nessuno è riuscito a centrare la vincita massima. E come sono arrivati tutti questi soldi nelle tasche degli italiani? Con migliaia di vincite minori, così come raccontato da Agimeg.it, un computo totale che si ferma alla scorsa domenica, 17 marzo, e che quindi quasi sicuramente è aumentato nel corso di questi giorni.

I biglietti hanno regalato ben 226.600 vincite da 100 euro e 47.600 vincite da 200 euro. Insomma, una miriade di premi minori che sommati tra di loro danno oltre 32milioni di euro. Un biglietto questo che da poco tempo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di mettere in vendita che quindi sta riscuotendo davvero un successo importante. E come detto prima, sicuramente, lo troveremo ancora per diverso tempo a disposizione dell’utenza.