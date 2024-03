Norvegia-Repubblica Ceca, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Norvegia-Repubblica Ceca è un’amichevole e si gioca venerdì alle 18:00: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo aver saltato l’ultimo Mondiale, la Norvegia di Erling Haaland non prenderà parte neppure al prossimo Europeo. Niente da fare: il fromboliere del Manchester City, senza alcun dubbio il miglior centravanti del pianeta, dovrà di nuovo guardare da casa un’altra grande rassegna internazionale, senza potersi misurare con campioni del suo calibro.

Gli scandinavi, nonostante una rosa di tutto rispetto, hanno fatto nuovamente flop, arrivando soltanto terzi in un girone in cui, oltre alla Spagna, c’erano selezioni alla sua portata come Scozia, Georgia e Cipro. Sfumati anche i playoff, visto che nell’ultima Nations League la Norvegia non aveva fatto benissimo. Eppure la federazione ha deciso di confermare il commissario tecnico Stale Solbakken, che ha già fissato il prossimo obiettivo: ben figurare nella Nations League – i norvegesi sono attualmente in Lega B e dovranno vedersela con Kazakistan, Slovenia e Austria – nonché qualificarsi ai Mondiali nordamericani del 2026, appuntamento a cui proprio nessuno vuole mancare. Sarà importante partire con il piede giusto, a cominciare dall’amichevole con la Repubblica Ceca ad Oslo.

I cechi invece all’Europeo tedesco ci saranno e nella fase a gironi dovranno vedersela con Portogallo, Turchia e la vincente dello spareggio di Lega C. Sulla loro panchina non c’è più Jaroslav Silhavy ma Ivan Hasek, subentratogli ufficialmente lo scorso gennaio. I 15 punti conquistati nel girone di qualificazione non sono bastati per chiudere al primo posto, con l’Albania che ha avuto la meglio per via degli scontri diretti. Il nuovo c.t. potrà contare sull’ormai recuperato Schick, autentico trascinatore del Leverkusen nell’ultimo periodo, e sul difensore del West Ham Coufal, assente nel match di novembre contro la Moldavia.

Come vedere Norvegia-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Norvegia e Repubblica Ceca, in programma venerdì alle 18:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda della sfida che vede protagonisti gli uomini di Solbakken e quelli di Hasek.

Il pronostico

Dal 2005 in poi sono stati sei i testa a testa tra Norvegia e Repubblica Ceca: l’unico successo degli scandinavi risale al 2011, quando ebbero la meglio in un’amichevole. In questo caso potremmo invece assistere ad un match equilibrato e da almeno un gol per parte: da valutare anche l’over 2,5, segno che è uscito in tre delle ultime quattro gare casalinghe dei norvegesi.

Le probabili formazioni di Norvegia-Repubblica Ceca

NORVEGIA (4-4-1-1): Nyland; Ryerson, Strandberg, Ostigard, Bjorkan; Bobb, Berg, Berge, Larsen; Odegaard; Haaland.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Zima, Krejci, Holes; Doudera, Soucek, M. Sadilek, Provod, Jurasek; Chory, Hlozek.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1