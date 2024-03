Nigeria-Ghana è un’amichevole e si gioca venerdì alle 16:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Sono trascorsi circa due mesi dalla finale della Coppa d’Africa, che ha visto trionfare la Costa d’Avorio padrone di casa nella bolgia di Abidjan. Una delusione tremenda per l’altra finalista, la Nigeria di Victor Osimhen, passata in vantaggio nel primo tempo con l’ex udinese Troost-Ekong e poi ribaltata nella ripresa dai gol di Kessié e Haller. Un boccone amaro difficile da mandare giù.

C’è da dire però che le Super Eagles sono sì arrivate a giocare l’ultimo atto ma non hanno mai entusiasmato dal punto di vista del gioco e facendo quasi esclusivamente leva su una difesa che fino ai quarti è stata quasi imperforabile. In semifinale hanno poi prevalso solo ai calci di rigore sull’ostico Sudafrica, che nei supplementari aveva sfiorato a più riprese il gol del k.o. Nonostante il secondo posto, finale la federazione ha deciso di dare il benservito al commissario tecnico portoghese José Peseiro e non è ancora riuscita a trovare il suo sostituto (ha messo finanche un annuncio su Twitter per chi volesse inviare la propria candidatura). Per il momento a guidare la selezione nigeriana toccherà all’ex centrocampista di Ajax e Betis Finidi George: ci sarà lui in panchina nel test con il Ghana, altra rappresentativa uscita a pezzi dall’ultima Coppa d’Africa.

Nigeria senza Osimhen

Le Black Stars hanno fatto decisamente peggio della Nigeria, uscendo già dopo i gironi dopo aver totalizzato solo 2 punti contro Capo Verde, Egitto e Mozambico.

Il primo a fare le spese di questo fallimento è stato il tecnico irlandese Chris Hughton, apparso inadeguato ed incapace di instaurare un certo feeling con i giocatori. Al suo posto è tornato Otto Addo, che aveva già allenato il Ghana in passato: anche il suo è un incarico ad interim. In quest’amichevole, in programma sul neutro di Marrakech, in Marocco, la Nigeria dovrà fare a meno di Osimhen, infortunato. L’assenza più pesante tra i ghanesi è invece quella di Thomas Partey, appena rientrato da un lungo infortunio.

Come vedere Nigeria-Ghana in diretta tv e streaming

La sfida tra Nigeria e Ghana, in programma venerdì alle 16:00 al Grand Stadium of Marrakech di Marrakech, in Marocco, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti le due selezioni africane.

Il pronostico

Smaltite le scorie della Coppa d’Africa, per le due selezioni africane si apre un periodo di transizione, che non ci consente di sbilanciarci sulla favorita. Crediamo in ogni caso che la Nigeria riesca quantomeno ad evitare la sconfitta in una gara da un gol per parte.

Le probabili formazioni di Nigeria-Ghana

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali; Awaziem, Ajayi, Bassey; Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Onyemaechi; Tella, Lookman; Dessers.

GHANA (4-2-3-1): Ati-Zigi; Lamptey, Djiku, Salisu, Mensah; Owusu, Diomande; Issahaku, Kudus, J. Ayew; Semenyo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1