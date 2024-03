Lotto e 10eLotto, vincite record in questa regione: oltre 70mila euro

Lotto e 10eLotto, vincite record in una delle ultime estrazioni in questa regione. Oltre 70mila euro portati a casa: andiamo a vedere dove e come è successo

Ancora vincite record. Ancora sogni che si avverano in pochi minuti. Ancora soldi che arrivano nelle tasche degli italiani attraverso il gioco del Lotto e quello annesso del 10eLotto. Sono giochi che hanno fatto la storia del nostro Paese, sono giochi che non finiranno mai di esistere e che continueranno sicuramente a regalare gioie. Siamo davvero convinti di questo.

In uno degli ultimi concorsi la fortuna ha deciso di baciare una regione. E non è la prima volta che succede: in Lombardia infatti con Lotto e 10eLotto sono arrivati oltre 70mila euro di vincite – racconta nel consueto report Agimeg.it – ma andiamo a vedere nel dettagli come questa montagna di soldi sono stati portati a casa.

Lotto e 10eLotto, ecco le vincite nel dettaglio

La vincita più alta è stata registrata al 10eLotto a Gallarate, in provincia di Varese, grazie ad un ‘9’ da 50.000 euro nell’estrazione legata al Lotto. La puntata era stata di soli 3 euro. Quindi un colpaccio davvero di quelli incredibili. Mica ci fermiamo qui? a Milano sono stati vinti 20mila euro con un 7 centrato nell’estrazione Modalità Frequente, vale a dire quella che si gioca ogni 5 minuti. E sempre nel capoluogo della regione del Nord Italia sono stati vinti 7mila euro grazie ad un 2.

“La vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto è stata realizzata a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo – si legge su Agimeg.it – grazie ad una quaterna sulla ruota di Bari da 15.900 euro, a fronte di una giocata complessiva di 5 euro. A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, con una puntata da 3 euro è stato centrato un terno sulla ruota di Palermo da 13.500 euro. Infine, a Busnago, in provincia di Monza-Brianza, sono stati vinti 9.750 euro”. Insomma, tutto in Lombardia, tutto in quella regione che sembra essere decisamente baciata dalla fortuna per quello che riesce a portare a casa con i giochi. E siamo convinti che non è proprio finita qui.