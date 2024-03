Scommesse sportive, UFFICIALI le nuove regole sui bonus

Scommesse sportive, adesso è anche ufficiale. Ecco le nuove norme che regolano i bonus di benvenuto e non solo dei vari bookmaker. Il testo della delibera

Una determina delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha messo nero su bianco tutte quelle che sono le nuove regole per i bonus. Dalla modalità di comunicazione al totalizzatore nazionale, alle forme di pagamento ammesse e alla definizione per l’applicazione dell’imposta unica. Insomma, tutto quello che fino al momento è stato regolamentato in un certo modo cambia.

Sono state stabilite delle specifiche condizioni per l’utilizzo, a partire dal valore massimo. “Il valore massimo di un bonus utilizzabile da uno scommettitore per le proprie puntate sarà di 100 euro“. Oltre non si può andare. Ma andiamo comunque a leggere e vedere insieme quali sono le altre prese di posizione che sono venute fuori leggendo la determina.

Scommesse sportive, tutte le regole dei bonus

“Non sarà possibile optare per la funzione “cash out” sui fondi ottenuti tramite bonus. Ciascun operatore potrà distribuire, nel corso di un mese solare – dice assopoker – bonus per un valore complessivo non superiore al 50% della differenza tra le puntate effettuate e le vincite ottenute nello stesso periodo. Sia il bonus impiegato dal giocatore sia l’eventuale vincita saranno conteggiati nel totale delle somme giocate e vinte, influendo così sulla base imponibile dell’imposta unica prevista”.

Ecco, queste sono le novità più importanti contenute nella nuova determina. Si spera che tutto venga recepito nel migliore dei modi per evitare quelli che potrebbero essere dei problemi tra le varie agenzie e i titolari di un conto gioco. In questo modo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vuole mettere un freno anche a tutte quelle che sono alcune proposte che arrivano per aprire un nuovo conto gioco con dei bonus che superano anche il valore di cento euro in alcuni casi. No, non sarà più possibile farle. La nuova determina parla chiaro.