Algeria-Bolivia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Algeria-Bolivia è un’amichevole e si gioca venerdì alle 22:00: notizie, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo il sorprendente flop nell’ultima Coppa d’Africa, che per l’Algeria si è conclusa con un mestissimo ultimo posto in un girone abbordabile in cui c’erano anche Angola, Burkina Faso e Mauritania, la federazione ha deciso di affidarsi ad un selezionatore europeo, Vladimir Petkovic, per risollevare le sorti di una nazionale che negli ultimi anni ha toppato quasi tutti gli appuntamenti importanti.

L’ex allenatore della Lazio – dopo l’esperienza con i biancocelesti ha allenato anche la Svizzera e il Bordeaux – ha davanti un compito tutt’altro che semplice. E cioè quello di riportare in alto les Fennecs – quantomeno ai vertici del calcio africano – ma soprattutto dar vita ad un nuovo ciclo vincente. Il prossimo obiettivo è conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2026: l’Algeria, infatti, non gioca una fase finale dall’edizione 2014, quella organizzata dal Brasile. Nel gruppo G, intanto, Bennacer e compagni hanno esordito con due vittorie, ottenute ai danni di Somalia e Mozambico, la strada è ancora molto lunga. Per l’amichevole contro la Bolivia Petkovic ha convocato diversi volti nuovi, lasciando a casa il giocatore più rappresentativo, Mahrez.

Un buon test anche per i sudamericani, soltanto penultimi nel girone eliminatorio di qualificazione ai Mondiali che nel 2026 si giocheranno tra USA, Canada e Messico.

La Verde ha iniziato come peggio non poteva il suo percorso verso la rassegna iridata, rimediando 4 sconfitte di fila. Una serie negativa che ha portato all’esonero del precedente commissario tecnico Costas, sostituito dall’ex difensore della Roma Antonio Carlos Zago. Con l’allenatore brasiliano la Bolivia è tornata alla vittoria battendo 2-0 il Perù ma nella gara successiva è arrivata un’altra brutta batosta, stavolta con l’Uruguay (3-0).

Come vedere Algeria-Bolivia in diretta tv e streaming

La sfida tra Algeria e Bolivia, in programma venerdì alle 22:00 allo stadio Nelson Mandela di Algeri, in Algeria, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Petkovic e quelli di Zago.

Il pronostico

Petkovic vorrà iniziare la sua nuova avventura con il piede giusto, motivo per cui si può dare fiducia all’Algeria, qualitativamente superiore ai sudamericani. Previsti almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Algeria-Bolivia

ALGERIA (4-3-3): Mandrea; Atal, Tougai, Bensebaini, Mandi; Bennacer, Aouar, Boudaoui; Bounedjah, Brahimi, Amoura.

BOLIVIA (4-5-1): Viscarra; Sagredo, Jusino, Fernandez, Haquin; Ramallo, Vaca, Villarroel, Arrascaita, Villamil; Algaranaz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0