Lotto, la classifica dei ritardatari: su cosa stanno puntando

Lotto, ecco la classifica dei numeri ritardatari: gli italiani, così come successo qualche settimana fa, stanno decidendo di puntare proprio su questo

Allora, prima di spiegarvi e di farvi capire quali sono i numeri ritardatari al gioco del Lotto, dopo che anche l’89 su Roma è venuto fuori dopo 133 estrazioni di assenza, c’è da dire una cosa.

Non è detto che i numeri che mancano da molto tempo debbano uscire, prima o poi. Anche perché ad ogni estrazione del gioco del Lotto ci sono sempre le stesse probabilità che un numero possa essere estratto: una su 90. Quindi potrebbe sicuramente anche ritardare per molto tempo e non venire fuori per moltissimi anni. Però poi c’è la voglia degli italiani di andare a giocare su qualcosa, di aggrapparsi alla scaramanzia in qualche modo, di tentare la sorte con quei numeri che “prima o poi devono uscire”. Il ragionamento come anticipato è sbagliato, però sappiamo che ci credete lo stesso. E quindi adesso andiamo a leggere insieme quelli che sono i numeri che non si fanno vedere da molto tempo.

Lotto, ecco la classifica dei ritardatari

Detto dell’89 su Roma, cambia in maniera decisamente importante la classifica. Quello che non si fa vedere da 124 estrazioni è il numero 8 sulla ruota di Venezia, seguito dal 47 su quella di Palermo che in questo caso manca da 120 volte.

C’è un altro numero sulla ruota veneta che ha deciso di farsi attendere, e parliamo del 28, che manca da 115 concorsi. Segue un’altra volta l’89, sulla ruota di Torino in questo caso e chiude questa speciale classifica il 16 a Cagliari, che è l’unico che ancora non ha superato la tripla cifra di assenze visto che non esce da 98 concorsi. Però, insomma, ci siamo quasi. Quindi, noi adesso il quadro ve lo abbiamo fatto e vi abbiamo detto, pure, che non c’è nessuna certezza matematica che prima o poi questi numeri debbano uscire. Sta a voi decidere come comportarvi. Intanto, per rendervi la vita un poco più facile ecco a voi la classifica.

8 su Venezia da 124

47 su Palermo da 120

28 su Venezia da 115

89 su Torino da 110

16 su Cagliari da 98