Camila Giorgi e Max Allegri: quelle nozze saltate in extremis

Camila Giorgi e Max Allegri, è successo all’improvviso e senza alcuna avvisaglia: le nozze sono saltate all’ultimo minuto.

Appartengono a due mondi opposti. Due mondi che si sfiorano senza mai incontrarsi. Lei viene dal tennis, lui è cresciuto a pane e calcio. Eppure, sebbene Camila Giorgi e Massimiliano Allegri non abbiano, almeno all’apparenza, niente in comune, sono più “vicini” di quanto si possa pensare.

Non vicini in senso fisico, intendiamoci. Sarebbe una coppia troppo insolita, d’altronde, per essere vera. E poi lui hai una nuova fidanzata bellissima, Nina Lange Barresi, per cui presumiamo sia immune al fascino, per quanto prorompente, della campionessa di Macerata. Sono vicini metaforicamente parlando, intendevamo, alla luce del fatto che a tutti e due, guarda caso, è successa la stessa cosa. Ma procediamo con ordine e senza fretta, così da non perdere il filo del discorso.

Iniziamo col dire, allora, che quello che solo in pochi sanno è che la tennista marchigiana è stata a tanto così, qualche anno fa, dall’attraversare una navata con indosso un abito bianco e accecante che, ne siamo certi, le sarebbe stato d’incanto. Era fidanzata con il suo collega Giacomo Miccini e, nell’ormai lontano 2017, avevano addirittura deciso di convolare a nozze e di promettersi, quindi, amore eterno.

Camila Giorgi e Max Allegri: questo matrimonio non s’ha da fare

Ma quel matrimonio, evidentemente, non s’aveva da fare. A pochi giorni dal sì, quando tutto era pronto per la tanto attesa cerimonia, Giacomo e Camila hanno deciso di fare un passo indietro. Non è mai stato chiarito il motivo di tale decisione, ma è plausibile che si siano resi conto di non essere pronti, o di non volersi impegnare così a lungo termine perché poco certi dei rispettivi sentimenti.

La Giorgi non è la sola sportiva ad aver mandato a monte un matrimonio già bello che organizzato, ad ogni modo. Anche Massimiliano Allegri, come senz’altro ricorderanno i bene informati, si è fermato ad un passo… dal grande passo. Vogliate perdonarci il gioco di parole, ma è così che realmente è andata. Prima ancora che nella sua vita irrompesse Ambra Angiolini, il tecnico livornese stava con Gloria Patrizi.

La coppia sembrava decisa e determinata a suggellare il proprio amore con la più dolce delle promesse, ma Allegri, alla fine, ha fatto dietrofront. Se n’è infischiato del fatto che fosse tutto pronto e che gli ospiti avessero addirittura già fatto pervenire loro i propri regali: sicuro, evidentemente, che Gloria non fosse la donna della sua vita, ha preferito annullare tutto, piuttosto che buttarsi a capofitto in un matrimonio che, stando così le cose, non sarebbe andato come meritava.