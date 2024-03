Lotto e 10eLotto, oltre 130mila euro: tutto in una sola regione

Lotto e 10eLotto, oltre 130mila euro tutti in una sola regione. Che a questo punto si candida ad essere una delle più fortunate di tutto il 2024

Tutto all’interno di una regione. Oltre 130mila euro dati dal Lotto e il 10eLotto che sono andati nello spazio di pochi chilometri. E se lo scorso anno è stata una delle più ricche – almeno con i Gratta e Vinci visto che ha chiuso al secondo posto generale – in questo 2024 si candida quindi ad essere una delle più ricche.

Nello scorso fine settimana è stato il Lazio la regione che ha davvero potuto festeggiare. Nel racconto di Agimeg.it si leggono vincite per oltre 130mila euro. Colpi clamorosi, che in alcuni casi fanno venire la pelle d’oca per quello che riescono a regalare. Ma andiamo a vedere proprio nel dettaglio come sono state distribuite queste vincite, sia per importi sia per zone del territorio.

Lotto e 10eLotto, che colpi nel Lazio

“Venerdì 8 marzo le due vincite più alte del 10eLotto si sono registrate entrambe a Roma città: 50.001 euro e 30.000 euro. Nel primo caso, indovinati nove numeri su dieci in modalità frequente, nel secondo otto numeri su otto in modalità frequente”. E con questi due colpi tocchiamo ovviamente gli 80mila euro.

Poi, sabato 9 marzo, è stato il turno di Palestrina, in provincia della Capitale, che ha esultato con il gioco del Lotto visto che è stata centrata una vincita di 22.500euro con un terno sulla ruota di Palermo: erano stati 4 i numeri giocati, 12-20-21 è la combinazione vincente. Sempre con il 10eLotto, nello stesso giorno, e sempre a Roma, una vincita di 20mila euro con sei numeri centrati nella modalità istantanea. Infine, a chiudere il cerchio magico ci ha pensato Lenola, paesino in provincia di Latina in questo caso, dove sono stati vinti 10.005 euro con otto numeri su 9 sempre con la modalità di gioco istantanea. Insomma, è stata davvero festa grande.