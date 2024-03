Sarri, dimissioni a sorpresa dalla Lazio: “Lotito punta a Tudor”

Igor Tudor, ex Olympique Marsiglia, potrebbe presto tornare ad allenare in Italia, magari alla Lazio. Questa la suggestione espressa di un noto giornalista italiano.

Giovanni Albanese, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare dei possibili cambi in panchina in Seria A nella prossima stagione. Per il giornalista, Allegri non resterà alla Juventus con il contratto in scadenza e Maurizio Sarri, che si è dimesso da tecnico dei biancocelesti, ha già un successore alla Lazio: al suo posto potrebbe arrivare Tudor.

Albanese ha spiegato che Allegri è legato alla Juve con un contratto fino al 2025: “Giuntoli ha preannunciato un confronto al termine della stagione. I bianconeri devono prima centrare l’obiettivo minimo della qualificazione in Champions, e bisogna considerare che nelle ultime sette giornate la Juve ha perso quindici punti, facendo peggio di squadre che lottano per la salvezza“.

“Difficile che Allegri inizi la prossima stagione con il contratto in scadenza: o si rinnova o sarà addio“, ha dichiarato Albanese. “Dal punto di vista sportivo c’è da capire come potrà essere rilanciato questo progetto. A un certo punto c’era la sensazione che i bianconeri potessero continuare a crescere, addirittura insidiando l’Inter nella corsa allo Scudetto. La squadra ha perso smalto e convinzione“.

“Nel post partita di Juve-Atalanta è emerso lo scollamento tra la visione di Allegri e quella della società“, ha poi commentato il giornalista. “Il tecnico ha fatto considerazioni numeriche con dei ragionamenti sugli obiettivi da centrare, ma negli ultimi due mesi questa squadra non è più cresciuta. Anzi, ha compiuto qualche passo indietro“.

“Ragionando in prospettiva“, ha proseguito Albanese, “bisogna considerare che ci sono tanti giocatori in scadenza e lo stesso allenatore ha ancora un anno di contratto”. Per il giornalista la Juve è chiamata a una rivoluzione tecnica: “Se vuole essere all’altezza della sua storia, c’è necessità di stravolgere tutto“.

Tudor in pole come successore di Sarri alla Lazio: “Tante sorprese sulle panchine in Serie A“

L’intervistato ha poi parlato di Koopmeiners, presentandolo come il primo nome sulla lista di Giuntoli. “Il rischio è che potrebbe scattare un’asta anche con i club inglesi. Il giocatore darebbe la precedenza alla Juventus anche in presenza di club di Premier League“.

Quanto a Ferguson del Bologna, il giornalista pensa che lo scozzese potrebbe essere un’alternativa, così come Samardzic: “Su Ferguson però so che la squadra più vicina al momento è il Napoli“.

“Tra Sarri e la Lazio qualcosa si era rotto da un po’“, ha poi considerato l’intervistato. “Non mi aspettavo le dimissioni prima della fine della stagione. A volte ci sono matrimoni che devono finire prima del previsto: oggi il calcio è azienda e due stanno insieme se i risultati arrivano. Altrimenti non ha senso rimanere insieme per forza“.

“Credo che Sarri resterà in Italia il prossimo anno, alla Lazio il suo tempo era finito e ha fatto bene a fare un passo indietro. Mi risulta invece che la Lazio possa prendere Tudor. L’estate prossima ci saranno sorprese su tante panchine importanti“.