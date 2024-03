Formazioni ufficiali Barcellona-Napoli: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Barcellona-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per gli ottavi di ritorno di Champions.

Polemiche, esternazioni fuori luogo e dichiarazioni di pancia: tutto nell’oblio. Barcellona e Napoli faranno finalmente parlare il campo in una sfida che si preannuncia di vitale importanza per il prosieguo della stagione delle due compagini. Alle prese con diversi problemi dentro e fuori dal campo, gli uomini di Xavi e di Calzona si daranno battaglia in una sfida dai contenuti tecnici non proprio irrilevanti. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Barcellona-Napoli, il pronostico marcatori

Nel calcio esistono le categorie e nelle due squadre militano due calciatori che oggettivamente sono in grado di stravolgere le partite da un momento all’altro. Ci riferiamo ovviamente a Lewandowski e ad Osimhen, non a caso a segno nella gara d’andata. Le due squadre non possono fare a meno delle giocate dei loro fuoriclasse. La sensazione è che soprattutto il bomber polacco possa risultare decisivo con una conclusione delle sue.

Da rapace d’area qual è, l’ex Bayern potrebbe mettere in grave difficoltà il castello difensivo degli Azzurri. In alternativa, da monitorare con attenzione la candidatura di Gundogan: frizzante nella gara d’andata, il tuttocampista di Xavi potrebbe far male a fari spenti con un inserimento per congegnato. Molto pericoloso nella sfida del “Maradona” dall’alto di un’intelligenza tattica di dimensione europea, Gundogan ha tutte le carte in regola per mettere a segno almeno un gol.

Probabili ammoniti e tiratori di Barcellona-Napoli

Come già ribadito, non dovrebbero mancare occasioni e giocate spettacolari. La forza e l’imprevedibilità degli esterni di Xavi non è nuova; così come la scarsa verve in termini realizzativi. Appare ragionevole pensare, però, che sia Yamal sia Raphinha possano inquadrare lo specchio della porta difeso da Meret almeno una volta ciascuno. Sull’altro versante, invece, intriga la tentazione Politano tiratore: dall’alto di una stagione nella quale si è spesso segnalato tra i più frizzanti, l’esterno italiano non dovrebbe far mancare il suo contributo in termini di produzione offensiva.

Per caratteristiche anche Traorè potrebbe ritagliarsi lo spazio per andare alla conclusione. Riadattato mezzala sinistra, però, l’ex Sassuolo sarà chiamato ad una partita di grande sacrificio: il rischio che finisca sul taccuino del direttore di gara è concreto. Potrebbe essere ammonito anche Juan Jesus, molto deludente nelle ultime apparizioni. D’altro canto, con un Kvara in versione smagliante, la compagine di Calzona si appresta a sfruttare soprattutto le potenzialità della corsia mancina. Il georgiano potrebbe calamitare diversi cartellini gialli a discapito dei suoi marcatori: Koundé, ad esempio, rischia seriamente di finire sul taccuino dei cattivi. Non proprio rapido sul primo passo, anche Christensen potrebbe pagare dazio al cospetto delle folate del reparto offensivo di Calzona: il rischio giallo è dietro l’angolo.