Sorteggio Phoenix, gli avversari di Berrettini al Challenger dell’Arizona

Sorteggio Phoenix, ai nastri di partenza dell’Arizona Tennis Classic c’è anche il tennista romano: ecco contro chi giocherà al suo esordio.

I big del circuito sono nel deserto californiano, al Tennis Garden. Matteo Berrettini si trova invece in Arizona, nel luogo che potrebbe ospitare, o almeno così si spera, la sua attesissima rinascita. Dove si sgranchirà le gambe in attesa, poi, di tornare sui grandi palcoscenici tra i quali bazzicava fino a qualche tempo fa.

Ha scelto un Challenger, il finalista di Wimbledon 2021, per il suo ritorno. Sei mesi e mezzo sono trascorsi dall’ultima partita giocata – il 31 agosto agli Us Open – e sono tantissime, alla luce di questo lungo stop, le incognite in ballo. Soprattutto perché, come noto, c’è stato un sostanziale cambio sulla panchina dell’ex numero 6 del mondo. Al suo fianco non c’è più Vincenzo Santopadre ma Francisco Roig, ex alternate coach di Rafael Nadal. E con lui adesso c’è pure l’allenatore Alessandro Bega, che fino a qualche tempo fa allenava, guarda caso, l’ex fidanzata di Berrettini, ossia la croata Ajla Tomljanovic. Nulla sarà più come prima, dunque, perché tutto è cambiato. Incluso, probabilmente, lo stesso Matteo.

L’Arizona Tennis Classic avrà inizio il prossimo 12 marzo e si concluderà il 17. Dopodiché sarà tempo, per il romano, di volare alla volta di Miami, dove sfrutterà per la prima volta il ranking protetto, scalando così, seppur solo virtualmente, la classifica mondiale. Prima di pensare alla Florida, però, andiamo a scoprire come sarà il percorso di Matteo a Phoenix, nel campo su cui ha trionfato nel 2019.

Sorteggio Phoenix, chi incontrerà Berrettini al primo turno

Il Challenger di Phoenix, come noto, non è un evento di serie B. Facendo da ponte, a livello temporale, tra i Masters 1000 di Indian Wells e di Miami, la entry list è spesso piena zeppa di nomi di grande pregio. Tennisti che vengono eliminati in California prima del previsto, oppure giocatori di talento che vogliono confrontarsi con qualche big.

Basti dire che quest’anno ci saranno 10 top-50, nel main draw, e che ai nastri di partenza ci sarà anche Andy Murray, probabilmente prossimo al ritiro dalla scena mondiale. E anche Berrettini, dato il suo passato da top ten e finalista Slam, sarà senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione dell’Arizona Tennis Classic.

Al primo turno del torneo che sancirà il suo attesissimo ritorno in campo, Matteo incontrerà il francese Hugo Gaston, ora all’81esimo posto del ranking mondiale. I due tennisti non si sono mai affrontati e sarà ancor più interessante, dunque, scoprire a che tipo di sfida daranno vita. Scopriremo poi più in là, nel caso in cui dovesse passare il primo turno, quali altri avversari incrocerà lungo il suo cammino.