Lotto, la quaterna è magica: hanno vinto in 7 in tutta Italia

Lotto, la quaterna è stata una di quelle magiche. Sette persone hanno giocato gli stessi numeri su una ruota sola. La storia è davvero incredibile

Quella che arriva dopo uno degli ultimi concorsi del Lotto è una storia davvero incredibile. Per un paio di motivi che adesso vi spieghiamo, secondo quello che è il nostro avviso. Già riuscire a centrare una quaterna su milioni di combinazioni disponibili è qualcosa di veramente raro, pensate che in questo caso in sette persone in tutta Italia hanno deciso di giocare gli stessi numeri sulla stessa ruota, quella di Palermo, riuscendo in maniera clamorosa a piazzare un colpo d’altri tempi. Ma andiamo a vedere quello che è successo.

La storia è raccontata come al solito da Agimeg.it. E prima di andare a scoprire quanti soldi sono stati portati a casa andiamo a scoprire quali sono stati in questo caso i numeri vincenti. Allora, le persone in questione hanno vinto giocando 18, 21, 23 e 83 sulla ruota di Palermo. Sì, in tutta Italia, da Como alla Sicilia, hanno deciso – e non capiamo nemmeno il motivo – di puntare tutto su questi numeri che alla fine si sono rivelati quelli esatti.

Lotto, il colpo più alto a Modica

Il colpo più alto è stato centrato a Modica, in Sicilia, in provincia di Ragusa precisamente dove il fortunato o la fortunata ha portato a casa 129.750euro. A Seregno poi (Monza e Brianza) sono stati vinti 72.125 euro e Roma a chiudere il podio con 66.750 euro

“Ma non è finita, perché sempre la stessa quaterna sulla ruota di Palermo ha regalato anche 64.875 euro a Teano (CE), 62.500 euro sia a Gallarate sia a Nizza di Sicilia, e infine 62.375 euro a Como”. Insomma, tutti felici con quattro numeri. Chissà, magari sono stati giocati da giocatori che hanno letto qualcosa, visto che sono tanti anche gli inserti che parlano dei numeri del Lotto. E magari hanno deciso di puntarci. Anzi, in questo caso il magari lo togliamo proprio. Hanno deciso di puntarci e anche un bel poco di soldini convinti della riuscita. E la Dea Bendata li ha ripagati con un colpo davvero incredibile.