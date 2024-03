10eLotto, altro colpo clamoroso: 100mila euro

10eLotto, sì è il gioco del momento. Altra vincita clamorosa con una sola estrazione. Ecco dove è successo. Centomila euro così

Diciamo che il 10eLotto è il gioco del momento, perché oggettivamente non ci ricordiamo di aver riportato così tante notizie nello spazio di poco tempo di vincite assai importanti con le estrazioni di questo sistema che da un poco di tempo sta prendendo davvero piede negli italiani.

In questi giorni, invece, sono molti i colpi che stanno regalando altrettanti soldi agli italiani che decidono di investire qualche euro in questa estrazione. Colpi che cambiano la vita, che aiutano eccome per l’immediato futuro e non solo. Perché se in molti casi non vi abbiamo mai parlato di vincite con cinque zeri, adesso è proprio l’inverso. Il 10eLotto ha infatti regalato la bellezza di centomila euro in questo modo.

10eLotto, centomila euro in Basilicata

La storia, raccontata da Agimeg.it, ci porta in Basilicata, una regione che non si legge spesso nelle cronache di vincite. Ed è questo un altro particolare importante, quando la fortuna decide di girare tocca dei posti che molto spesso vengono quasi “scansati” dalla Dea Bendata. Che adesso ci vede, eccome, anche in maniera abbastanza lineare c’è da dire, visto che vi abbiamo pure raccontata di una vincita generale di 160mila euro che ha baciato tutta l’Italia appunto con il 10eLotto.

Comunque, il fatto, quest’ultimo, è successo a Balvano in provincia di Potenza dove con una puntata di soli 4 euro, è arrivata una vincita come detto da 100mila euro. Il colpo è stato centrato con la modalità frequente, quella che vede un’estrazione ogni 5 minuti, e sono stati centrati la bellezza di nove numeri che hanno regalato una somma davvero bella, incredibile. Una somma che moltissime persone, che giocano anche molto nella loro vita, non riescono mai a vedere. E quindi? E quindi è inutile girare dietro alla fortuna, quando decide che è il turno ti viene a cercare lei.