Almeria-Siviglia, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Almeria-Siviglia è una partita valida per la ventottesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Siviglia, dopo una prima parte di stagione disastrosa, sta cercando di venir fuori da una situazione diventata molto delicata. Sì, gli andalusi, detentori dell’Europa League, in autunno hanno cambiato ben tre allenatori- oggi in panchina siede Quique Sanchez Flores – e devono allontanarsi il prima possibile da una zona retrocessione ancora pericolosamente vicina. Le ultime prestazioni sono state incoraggianti – solo una sconfitta, peraltro con il Real Madrid, nelle ultime 6 giornate – anche se non c’è ancora da stare tranquilli.

Sergio Ramos e compagni adesso hanno 27 punti, soltanto cinque in più del Cadice terzultimo. Ragion per cui una vittoria nel posticipo della 28esima giornata con i “cugini” dell’Almeria sarebbe un vero e proprio toccasana per la classifica. Il Siviglia cercherà di dare continuità al successo con la Real Sociedad, piegata 3-2 al “Sanchez-Pizjuan” grazie ad una doppietta di En-Nesyri e ad un gol di Sergio Ramos. La squadra di Sanchez Flores mette dunque nel mirino quella che sarebbe la sua terza vittoria in trasferta: lontano dal proprio pubblico i biancorossi hanno totalizzato a malapena 10 punti in 13 partite.

L’Almeria sembra invece ormai rassegnato alla retrocessione in Segunda : gli uomini di Gaizka Garitano sono inchiodati all’ultimo posto in classifica da diversi mesi e sono gli unici a non aver ancora ottenuto un successo, pur sfiorandolo più volte. La salvezza è diventata un miraggio dopo la sconfitta di sette giorni fa nello scontro diretto con il Celta Vigo (1-0), deciso da un gol di Mingueza a venti minuti dalla fine.

Come vedere Almeria-Siviglia in diretta tv e streaming

La sfida tra Almeria e Siviglia, valida per la ventottesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

L’Almeria è ultimo in classifica con soli 9 punti conquistati in 27 giornate di Liga e le sue speranze di salvezza sono praticamente nulle. Però la squadra di Garitano ha ancora voglia di lottare come è emerso dalle ultime partite e potrebbe rendere la vita difficile anche al Siviglia. Gli ospiti, in ogni caso, sono favoriti per i tre punti. Prevediamo un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Almeria-Siviglia

ALMERIA (4-3-3): Maximiano; Pubill, Edgar, Radovanovic, Centelles; Robertone, Lopy, Baba; Romero, Lozano, Viera.

SIVIGLIA (3-5-2): Nyland; Badé, Sergio Ramos, Kike; Ocampos, Sow, Soumaré, Oliver Torres, Pedrosa; Isaac Romero, En-Nesyri.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2