Lotto, 50 mila euro in una regione sola: hanno vinto in questo modo

Lotto, 50mila euro in una sola regione. Hanno vinto in questo modo: tre colpi davvero incredibili con una spesa minima. Cos’è successo

Non solo Superenalotto e Gratta e Vinci, che sappiamo benissimo come da un momento all’altro possano regalare una somma clamorosa, incredibile, di quelle che cambiano la vita. Ma nell’ultimo periodo anche il Lotto, uno dei giochi decisamente più amati dagli italiani, sta riuscendo nell’intento di aiutare molte persone a fare pensieri diversi per l’immediato futuro e anche oltre.

Sì, perché il gioco del Lotto sta regalando davvero delle vincite di altissimo livello. E la cosa positiva è che tutto questo riesce con delle giocate minime. A raccontare quello che è successo negli ultimi giorni ci ha pensato Agimeg.it, che ancora una volta ha svelato quelle che sono state le vincite più importanti. Inoltre, c’è da dire, che quando la Dea Bendata decide di far vincere qualcuno, sembra che ci veda benissimo, visto che concentra molte vincite in una sola regione. Quella scelta stavolta, e non è nemmeno la prima volta nel corso delle ultime settimane, è la Puglia. Ma andiamo a vedere a quanto in generale, ammontano le vincite.

Lotto, ecco la divisione delle vincite

La vincita più alta è stata centrata a Foggia, grazia ad un terno secco che ha portato in dote, giocato sulla ruota di Bari, la bellezza di 14.250euro con una spesa complessiva di soli 6 euro. A Ostuni, in provincia di Bari, con un altro terno giocato sempre sulla ruota del capoluogo pugliese, un fortunato ha portato a casa 11mila euro precisi precisi. Chiude questo trittico di vincite un colpo piazzato a Valenzano, sempre in provincia di Bari, da 9.500euro.

Finita qui? No, ovviamente: perché non solo il Lotto è stato clemente in Puglia nel corso degli ultimi giorni. Anche il 10eLotto ha regalato un paio di vincite importanti. A “Corato, in provincia di Bari, a prendersi la scena con un ‘7’ da 8.000 euro. Ad Aradeo, in provincia di Lecce, centrato un altro ‘7’ da 5.200 euro” su legge su Agimeg.it. Insomma, un totale che supera i 50mila euro. Con delle somme minime giocate. Il sogno di tutti quelli che giocano, in poche parole.