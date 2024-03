Formazioni ufficiali Inter-Genoa: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco tutte le dritte.

Dopo aver azzannato il campionato, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta ad archiviarlo ormai definitivamente. Alla luce della sconfitta della Juventus maturata al “Maradona”, infatti, i nerazzurri hanno la grande chance, vincendo contro il Genoa, di spedire i bianconeri a meno 15. L’impegno contro la compagine di Gilardino, che all’andata riuscì a fermare Lautaro Martinez, non si preannuncia però una passeggiata per la corazzata di Inzaghi. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez

GENOA (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson

Inter-Genoa, il pronostico marcatori

Lautaro Martinez sta vivendo la sua stagione più prolifica della sua carriera in termini realizzativi. Tuttavia, almeno per questa, il consiglio marcatori converge sul compagno di reparto del “Toro”: Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, che si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche a causa dell’infortunio di Marcus Thuram, ha lanciato spunti molto interessanti. Chissà che, oltre che in versione assist man, Sanchez non riesca ad apporre il suo sigillo anche nel tabellino marcatori. In alternativa si potrebbe valutare un’altra opzione tutt’altro che utopistica: a secco nelle ultime uscite, Mkhitaryan potrebbe ritornare al gol davanti al proprio pubblico, magari con un inserimento dei suoi.

Inter-Genoa, probabili ammoniti e tiratori

Può sembrare una monotona litania, ma la candidatura di Dimarco tra i possibili tiratori è troppo ghiotta per non essere colta al volo. Sull’altro versante anche Dumfries non dovrebbe faticare più di tanto a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Intrigante anche il profilo di Barella, spesso pericoloso dalla media lunga distanza. Tra le fila del Genoa si potrebbe scegliere Messias: l’ex Milan riesce spesso a farsi vedere in zona pericolosa e non è escluso che riesca ad impensierire Sommer. Possibili ammoniti Bani e Sabelli: Il ritmo ossessivo della manovra dell’Inter potrebbe costringere il Genoa a spendere qualche cartellino soprattutto dalla cintola in su.