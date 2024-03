Lotto e 10eLotto, sempre la stessa storia: 150mila euro in un solo posto

Lotto e 10eLotto, è sempre la stessa storia: 150mila euro sono finiti come al solito in una sola regione. Ecco dove e come hanno vinto

Lo scorso anno in questa regione, attraverso i Gratta e Vinci, ci sono stati il maggior numero di milionari. Una situazione incredibile che si potrebbe anche ripetere in questo 2024. I nostri attenti lettori hanno già capito che parliamo della Lombardia che, così come riportato da Agimeg.it, in questo caso è stata baciata dalla fortuna per quanto riguarda le vincite del Lotto e del 10eLotto nelle ultime estrazioni.

Tantissimi soldi piovuti nel Nord Italia. Un totale di 150mila euro che piazza la Lombardia nella Top10 delle vincite più alte di questi giochi. Un momento decisamente fortunato, uno di quelli da ricordare, senza dubbio. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio quelle che sono state le vincite in questione. Numeri davvero pazzeschi.

Lotto e 10eLotto, che colpi in Lombardia

La vincita più alta al gioco del Lotto è stata piazzata a Provaglio d’Iseo, piccolo centro in provincia di Brescia. Il colpo è stato centrato con una quaterna giocata su tutte le ruote che, alla fine della fiera, ha regalato la bellezza di 29.950euro. “A Gallarate, in provincia di Varese – si legge sul sito citato prima – centrata un’altra quaterna da 16.125 euro. A Cene, in provincia di Bergamo, registrata una vincita da 12.575 euro con una giocata di 7 euro totali. A Bovisio Masciago vinti 9.750 euro con un terno sulla ruota di Palermo. Infine, a Odolo (BS), con una spesa di 4 euro sono stati vinti 9.500 euro con un terno sulla ruota Nazionale”.

Questo ovviamente solo per quanto riguarda il Lotto. Perché i colpi importanti sono stati centrati anche e soprattutto con il 10eLotto. Tre vincite da 20mila euro sono state piazzate a Milano (2) e a Gandino, un paese in provincia di Bergamo. “Ad Abbiategrasso (MI) sono stati vinti 16.000 euro con un ‘7’. Infine a Sesto San Giovanni è stata centrata una vincita da 5mila euro”. Dei colpi incredibili, decisamente da capogiro. Decisamente di un altro livello.