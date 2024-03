Verona-Sassuolo, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Sassuolo è una partita della ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Uno scontro salvezza che, ad oggi, sarebbe anche un possibile spareggio per non retrocedere, dal momento che Verona e Sassuolo, insieme al Cagliari penultimo, condividono lo stesso numero di punti, 20. La situazione, inutile negarlo, è molto seria. Gli scaligeri nelle ultime nove giornate hanno ottenuto una sola vittoria ed una settimana fa, dopo i due pareggi consecutivi con Monza e Juventus, sono tornati a perdere: il “Dall’Ara” di Bologna quest’anno è un campo dove in pochi fanno punti e la squadra di Marco Baroni, malgrado una prestazione di sacrificio non è riuscita a mettere in difficoltà gli uomini di Thiago Motta (2-0).

Notte fonda invece per quanto riguarda il Sassuolo. Gli emiliani sono letteralmente affondati nel recupero con il Napoli, presi a pallate dagli azzurri, passati al Mapei Stadium con un punteggio tennistico (1-6). Osimhen e Kvaratskhelia hanno fatto il bello e cattivo tempo, mettendo ancor più in evidenza le problematiche dei neroverdi, disastrosi in fase di non possesso palla (ben 12 gol subiti nelle ultime tre giornate e la porta di Consigli che non rimane inviolata dalla partita con la Fiorentina dello scorso 6 gennaio, ultimo successo del Sassuolo). Un esordio da incubo per l’ex allenatore della Primavera Emiliano Bigica, che una settimana fa ha preso il posto dell’esonerato Alessio Dionisi. Motivo per cui la proprietà ha deciso di correre nuovamente ai ripari: è in arrivo Davide Ballardini, esperto di salvezze, che ha appena rescisso con la sua precedente squadra, la Cremonese. Bigica, a questo punto, tornerà a ricoprire l’incarico di allenatore della Primavera.

Verona-Sassuolo: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni confermerà il 4-2-3-1 ma rispetto alla gara di Bologna potrebbe cambiare qualche interprete. In difesa, sull’out sinistro, si contendono una maglia Cabal e Vinagre, mentre in attacco Noslin è favorito sulle altre punte Henry e Bonazzoli. Torna a disposizione Lazovic ma il nazionale serbo è insidiato dal polacco Swiderski.

Nel Sassuolo è di nuovo disponibile capitan Berardi: i neroverdi hanno un disperato bisogno dei suoi gol ma difficilmente partirà titolare. In difesa sarà Kumbulla a prendere il posto di Erlic, ancora non al 100%.

Come vedere Verona-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Verona-Sassuolo è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Sassuolo anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In questo momento è il Verona ad avere maggiori certezze ed è probabile che i padroni di casa ottengano un risultato positivo in questa sfida al cardiopalma tra due squadre pienamente coinvolte nella lotta per la salvezza e che faticano a svoltare. Negli ultimi sei precedenti, in ogni caso, i gol non sono mai mancati: un trend che potrebbe continuare anche stavolta, visto l’atteggiamento sempre propositivo del Verona e i numeri disastrosi in difesa del Sassuolo, seconda retroguardia più battuta dopo quella del Frosinone.

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Boloca, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté.

Verona-Sassuolo: chi vince? Verona

Pareggio

Sassuolo View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1