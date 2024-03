Empoli-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Cagliari è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Nella domenica degli scontri salvezza promette scintille anche la sfida tra Empoli e Cagliari, entrambe in piena lotta per non retrocedere e separate da cinque punti in classifica. Una vera e propria metamorfosi quella dei toscani, resuscitati da un tecnico come Davide Nicola, che già più volte in passato aveva dimostrato di riuscire a fare cose egregie prendendo una squadra in corsa. L’Empoli, con lui in panchina, non ha ancora perso neppure una partita e sabato scorso, dopo la rocambolesca vittoria in casa del Sassuolo (2-3), ha ottenuto il sesto risultato utile consecutivo, che gli consente di volare a +5 sul terzultimo posto.

Migliorati sensibilmente anche i numeri offensivi: prima dell’arrivo di Nicola quello degli azzurri era l’attacco in assoluto meno prolifico della Serie A, negli ultimi sei turni invece solo in un’occasione Luperto e compagni sono rimasti a digiuno di gol. È un Empoli che sa adattarsi alle caratteristiche dell’avversario e soprattutto non rinuncia ad attaccare quando ne ha l’opportunità. Si respira un’aria più pesante in casa Cagliari, con i rossoblù sempre penultimi e con gli stessi punti, 20, di Sassuolo e Verona. Claudio Ranieri non è ancora riuscito a trovare la formula giusta, complici i pesanti limiti tecnici della rosa sarda. Dalla vittoria contro il Bologna dello scorso 14 gennaio gli isolani hanno collezionato solo due punti: dopo quattro sconfitte consecutive la squadra di Ranieri ha pareggiato con Udinese e Napoli (1-1). Una settimana fa un gol di Luvumbo ha evitato all’ultimo respiro quello che sarebbe stato il 15esimo k.o. stagionale, fermando i campioni d’Italia all’Unipol Domus.

Empoli-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola non stravolgerà l’assetto tattico scelto nelle ultime partite: rivedremo la difesa a tre, formata da Ismajli, Luperto e Walukiewicz, a centrocampo invece la novità potrebbe essere l’inserimento di Gyasi a destra, con Cancellieri che tornerà ad agire sulla trequarti insieme a Cambiaghi. Tornano disponibili Fazzini e Zurkowski.

Dall’altro lato, Ranieri confermerà il 4-2-3-1 visto contro il Napoli, con Gaetano sulla trequarti, circondato da Jankto e Luvumbo. Unica punta Lapadula, anche perché sono assenti sia Petagna che Shomurodov.

Come vedere Empoli-Cagliari in diretta tv e in streaming

Empoli-Cagliari, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Cagliari in questo momento non ha le certezze dell’Empoli ma non può permettersi di sbagliare pure questo scontro diretto. I sardi – che non battono i toscani dal lontano 2017 – dovrebbero riuscire ad ottenere un risultato positivo in una gara in cui le reti complessive saranno almeno due. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Cancellieri; Cerri.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou; Jankto, Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1