Frosinone-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Lecce è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Il Frosinone non vince da cinque partite, il Lecce da tre. Quattro sconfitte consecutive per i ciociari, tre invece per i salentini. Insomma, sia i giallazzurri che i giallorossi non sono messi benissimo. E quella salvezza che sembrava dovesse arrivare molto prima del previsto, è diventata tutt’ad un tratto più difficile da raggiungere.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, tra le rivelazioni della prima parte di stagione, ora hanno solo tre punti di margine sulla zona retrocessione e sono stati ufficialmente risucchiati. Domenica scorsa erano quasi riusciti a strappare un punto preziosissimo allo Stadium contro la Juventus ma in pieno recupero hanno subito il 3-2 di Rugani. La difesa, ancora una volta, non è apparsa all’altezza: nelle ultime quattro giornate il Frosinone non ha mai subito meno di tre gol a partita, arrivando ad incassarne complessivamente 55 (nessuno, neppure la Salernitana fanalino di coda, ha fatto peggio). Si è riscoperto fragile anche il Lecce, che ha incassato la bellezza di 10 gol contro Bologna, Torino e Inter, senza segnarne nessuno. La squadra di Roberto D’Aversa ha un solo punto in più del Frosinone e da metà dicembre in poi ha battuto esclusivamente la Fiorentina. Ora i giallorossi hanno una grande occasione, dal momento che il calendario nelle prossime tre giornate gli metterà di fronte tre dirette concorrenti: oltre ai ciociari, il Lecce affronterà pure Verona e Salernitana.

Frosinone-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco ancora privo di Marchizza, Oyono, Bonifazi e Kalaj. La buona notizia è il recupero dell’attaccante Cuni, che contro il Lecce partirà dalla panchina. Nel tridente d’attacco Cheddira dopo il gol realizzato contro la Juventus dovrebbe essere confermato ma si alternerà con Kaio Jorge. L’altro ballottaggio è quello tra Seck e Harroui, con quest’ultimo leggermente favorito.

Dall’altro lato, D’Aversa ritrova due pedine importanti in difesa come Pongracic e Dorgu, entrambi squalificati contro l’Inter lo scorso fine settimana. A centrocampo più Kaba di Gonzalez.

Come vedere Frosinone-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Sarà con ogni probabilità il Frosinone a prendere l’iniziativa, cercando di dominare il palleggio ed affidandosi ai suoi giocatori più tecnici, Soulé su tutti. Davanti al proprio pubblico – al di là delle ultime sconfitte con Milan e Roma – i ciociari sono andati ad una velocità diversa rispetto ai match in trasferta e l’unico k.o. interno con una squadra di fascia non alta è stato quello con il Monza. Motivo per cui si può spendere un gettone su di loro, in un match in cui andranno molto probabilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Frosinone-Lecce

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Reinier; Soulé, Cheddira, Harroui.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1