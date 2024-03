Che sberla Camila Giorgi: nel video c’è tutta la verità

Camila Giorgi, questa ennesima delusione sarà davvero difficile da digerire. La verità sulle sue intenzioni è nel video social.

Dopo Flavia Pennetta, era la sola azzurra ad essere stata in grado di alzare al cielo la coppa di un Masters 1000. E nessuno, per tre anni, era riuscito a soffiarle questo primato. Fino a che, ad un certo punto, la sua connazionale Jasmine Paolini non è uscita dal guscio e non ha iniziato a prendere a pallate le sue avversarie. In quel momento, forse anche un po’ inaspettatamente, tutto è cambiato.

Camila Giorgi, adesso, non è più l’unica tennista italiana, ancora in attività, ad aver vinto un torneo così prestigioso. Lei si era imposta, nel 2021, al Masters 1000 di Montreal, mentre la sua collega toscana ha stravinto a Dubai in rimonta mettendo la sua firma su un successo strepitoso. Sarà stato quindi strano, per la reginetta del Canada, perdere questo “status”. Realizzare che adesso c’è un’altra donna, al suo posto, a guidare le quote rosa del battaglione azzurro.

Tanto più che, in questa settimana, la stella marchigiana ha dovuto fare i conti con un’altra brutta delusione. Non è accaduto nulla che non fosse prevedibile, intendiamoci, ma questo non significa che l’evento in sé sia stato meno brutto, anzi. Niente è più uguale a prima e Camila dovrà sudare ben più di sette canotte – vogliate perdonarci per questa piccola variazione sul tema, ma era doverosa – se vorrà tornare agli antichi fasti.

Camila Giorgi è fuori dalla top 100 ma non molla

La Giorgi è stata più volte vicina allo sfondare il muro della top 20, ma la sua discontinuità, spesso legata a problemi fisici, alla fine glielo ha sempre impedito.

Non è mai andata al di là della 26esima posizione, ragion per cui la Paolini, oggi 14esima, ha già fatto meglio di lei. Ma c’è dell’altro. Camila, per la prima volta dopo ben 4 anni, è uscita addirittura dalla top 100. Oggi è la numero 105 del ranking mondiale, una posizione che non rende assolutamente giustizia al suo talento, a detta di molti sprecato e mal coltivato.

Non sta a noi stabilire se sia così o meno, ma di certo c’è che il video-verità circolato nelle ultime ore parla chiaro. La tennista azzurra è già a Indian Wells e si sta allenando sodo sotto gli occhi del papà-allenatore Sergio Giorgi. Dalla “violenza” e determinazione con cui colpisce la palla sembra intenzionata a mettere il Tennis Garden a ferro e fuoco, ma solo il tempo ci dirà se sarà in grado di risalire la china o se, invece, il periodo dei grandi successi sia per lei ormai finito.