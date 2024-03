Torino-Fiorentina 0-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Torino-Fiorentina: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 2 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Gli uomini di Juric ospitano al Grande Olimpico di Torino la squadra allenata da Italiano: Torino-Fiorentina è il quarto anticipo della ventisettesima giornata di Serie A e il match che chiude il sabato del massimo campionato. Nel turno precedente il Toro ha perso contro la Roma (dopo l’altra sconfitta subita nel recupero contro la Lazio). La Fiorentina arriva invece dalla vittoria contro i biancocelesti di Sarri.

All’andata, al Franchi, si imposero i viola con una rete di Ranieri per 1-0. La Fiorentina vorrebbe trovare i tre punti per confermarsi come competitor per un posto in Europa. La classifica del Torino appare tranquilla ma non esaltante: i granata occupano il decimo posto insieme al Monza, a 4 punti dal Napoli.

Juric schiera in attacco Zapata e Sanabria. Italiano risponde con un’unica punta, Belotti, supportato da tre trequartisti: Sottil e Gonzalez più esterni e Beltran più centrale.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa aspettano lasciando l’iniziativi ai Viola che però faticano a giocare veloce la palla. Pochi minuti e Juric è costretto a far uscire Ilic: al suo posto entra Ricci. La prima azione pericolosa della partita arriva al 17′ con Zapata: il colombiano si smarca da Kayode e ci prova con il destro alzando troppo la mira. Dopo una decina di minuti risponde la Fiorentina con Biraghi che pesca l’inserimento di Gonzalez: di testa il fantasista manda di poco sul fondo.

Alla mezzora Sanabria si trova solo di fronte a Terracciano, ma Ranieri contrasta il centravanti al momento del tiro. Zapata va in goal al 40′ ma la VAR annulla per fallo sul portiere. Negli ultimi minuti della prima metà di gioco cresce il nervosismo: Samuele Ricci rimedia una doppia ammonizione in due minuti (fallo segnalato dal quarto uomo e proteste considerate eccessive dal direttore di gara).

Nel Toro Entra Ginetis e si rende subito protagonista scartando mezza squadra e servendo bene Bellanova che però non riesce a spaventare il portiere della Viola. Al 63′ arriva il primo vero tiro della Fiorentina: Bonaventura ci prova di testa ma Milinkovic-Savic risponde con una bella parata. Anche in 10 è il Toro a fare la partita: al 71′ Zapata va vicino al goal di testa. Belotti si sveglia solo nel recupero ma il suo tentativo non va a buon fine.

Tabellino e pagelle di Torino-Fiorentina

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty (86′, Sazonov), Ilic (9′, Ricci), Rodriguez; Vlasic; Sanabria (45′, Ginetis), Zapata (84′, Pellegri). All.: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri (54′, Mandragora), Biraghi; Arthur (45′, Lopez), Bonaventura (85′, Nzola); Sottil (68′, Ikone), Beltran (45′, Barák), Gonzalez; Belotti. All. Italiano

ARBITRO: Marchetti, della sezione di Ostia Lido

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: 7′, Ranieri; 41′, Biraghi; 45′, Ricci, 45′, Arthur; 83′, Barak. Espulsi: 45’+1′, Ricci; 90′, Juric. Recupero: 5′

Il migliore in campo è Zapata, per il lavoro spalle alla porta, specie in inferiorità numerica, la riconquista di palloni, la pressione e le occasioni nel primo tempo (7). Ricci inguaia il Torino con un fallo ingenuo e proteste evitabili (5). Nel Torino si distingue anche Milinkovic-Savic per un unico intervento ma fondamentale (6,5). Nella Viola il più vivace è Bonaventura (6,5). Male invece Belotti (5). Buona la gara di Bellanova, sempre propositivo sulla fascia (6,5). Anche Linetty gioca con forza e intelligenza calcistica (6,5). Incolore la partita di Biraghi (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro concede al 40′ un goal a Zapata ma la VAR segnala il fallo dell’attaccante ai danni di Milenkovic. Si riparte così dallo 0-0. Troppo severa la seconda ammonizione per proteste che ha portato Ricci all’espulsione a fine primo tempo. Marchetti sembra in difficoltà nel gestire l’agonismo del match.

