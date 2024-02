Villarreal-Granada, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Granada è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 14:00: tv, formazioni e pronostici

Gli ultimi risultati hanno tolto il Villarreal dalle sabbie mobili della classifica. Non che questa sia così carina da guardare, c’è da sudare ancora per raggiungere la salvezza, ma i gialli di Spagna possono guardare con un certo ottimismo al futuro. Ma soprattutto, nella sfida interna contro il Granada, non devono pensare all’impegno di giovedì prossimo contro il Marsiglia in Europa League.

L’ultima vittoria in trasferta sul campo della Real Sociedad ha mandato un segnale decisamente importante: i padroni di casa sono una squadra forte e costruita per stare in posizioni diverse della Liga spagnola. Ma sappiamo che quando una stagione inizia male allora è difficile riuscire a rimetterla a posto. Ci stanno riuscendo però i padroni di casa, che arrivano a questo importante appuntamento che potrebbe chiudere in maniera definitiva la questione salvezza forti di un filotto di sei risultati utili di fila. Che potrebbero senza dubbio diventare sette.

E c’è pure da tenere un’altra cosa in considerazione: il Granada – che non ha giocato la scorsa settimana accettando la richiesta di rinvio da parte del Valencia dopo i fatti in città – non è che se la stia passando benissimo. Non si vince dal 3 gennaio e anche se le ultime tre uscire hanno portato altrettanti punti – tre pareggi – la rosa sta soffrendo parecchio sotto l’aspetto fisico e mentale il momento. Insomma, sembra proprio avere la strada spianata il Villarreal verso una vittoria anche abbastanza semplice.

Come vedere Villarreal-Granada in diretta tv e streaming

Villarreal-Granada, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 14:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Una gara che dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e probabilmente anche una rete per squadra. Ma quello che è sicuro è che il Villarreal riuscirà a trovare una vittoria piazzando il settimo risultato utile di fila della propria stagione.

Le probabili formazioni di Villarreal-Granada

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Mosquera, Albiol, Bailly, Moreno; Akhomach, Coquelin, Comesana, Baena; Guedes, Moreno.

GRANADA (4-3-3): Batalla; Sanchez, Piatkowski, Rubio, Neva; Ruiz, Hongla, Villar; Pellistri, Uzuni, Melendo.



POSSIBILE RISULTATO: 3-1