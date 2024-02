Clermont-Marsiglia, Ligue 1: tv, formazioni, pronostici

Clermont-Marsiglia è una partita della ventiquattresima giornata della Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici

Dopo l’esonero di Gattuso e con la squadra affidata a Gasset, il Marsiglia sembra aver ripreso la propria corsa. Due vittorie in altrettante partite per il nuovo ed esperto tecnico, anche se c’è da dire sono arrivate entrambe al Velodrome. E nella serata di sabato c’è il primo vero banco di prova contro il Clermont in trasferta, una formazione che non sta passando un buon periodo – non vince da sei partite – e che per cercare la salvezza avrebbe bisogno di un cambio di rotta immediato.

Anche Aubameyang e compagni, comunque, hanno bisogno di punti: la corsa alla zona Europa non è ancora chiusa anche se è distante. Servirebbero un paio di vittorie di fila sperando anche in qualche passo falso di formazioni che stanno davanti. E la sensazione è che il Marsiglia abbia comunque le carte in regola per riuscire in tutto questo. Gasset ha rianimato una squadra che, è evidente, aveva dei problemi con il tecnico italiano. E che adesso cerca quella continuità che è sempre mancata in questa stagione.

Sì, gli ospiti avranno il pensiero della Coppa – giovedì prossimo saranno impegnati contro il Villarreal – ma sanno benissimo che contro la formazione che chiude la classifica della Ligue 1 non si possono permettere passi falsi. Insomma, una vittoria ospite ci sta.

Come vedere Clermont-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Clermont-Marsiglia è in programma sabato alle 21:00. Il match valido per la ventitreesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Troppo importante per il Marsiglia riuscire a vincere contro l’ultima della classe. Una sfida che gli ospiti devono per forza portare a casa per rimanere in corsa per la zona Europa. Gasset non dovrebbe fare chissà quali cambi di formazione, la posta in palio è alta. E in un match che dovrebbe comunque regalare almeno tre reti complessive, Ounahi e compagni dovrebbero riuscire a fare il colpo esterno.

Le probabili formazioni di Clermont-Marsiglia

CLERMONT (4-2-3-1): Diaw; Pelmard, Matsima, Ogier, Neto Borges; Gonalons, Gastien; Boutoba, Muhammed, Allevinah; Nicholson.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Merlin, Mbemba, Balerdi, Garcia; Ounahi, Gueye, Onana; Sarr, Moumbagna, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2