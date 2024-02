Atletico Madrid-Betis, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Betis è una gara valida per la ventisettesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Il pareggio in trasferta contro l’Almeria, sicuramente inaspettato perché gli uomini di Simeone giocavano contro la squadra ultima in classifica e che non sembra avere nessuna possibilità di salvarsi, ha rimesso in discussione il quarto posto, visto che il Bilbao è distante solamente tre punti. E non è un bel momento in campionato per la squadra di Simeone, che sa benissimo che per ritornare anche il prossimo anno nella coppa delle grandi orecchie deve rimanere dentro le prime quattro posizioni, anche il ranking al momento non premia la Spagna che non dovrebbe avere una quinta qualificata dal campionato.

Pensare di vincerla, la Champions, è qualcosa che va oltre. Intanto i Colchoneros dovrebbero riuscire a ribaltare l’uno a zero di Milano subito contro l’Inter (e già questa ci pare un’impresa) e poi oggettivamente ci sono delle formazioni assai più attrezzate che possono decisamente dire la loro. Quindi, il cammino, deve essere fatto in campionato e non pensando all’Europa, e contro il Betis non sarà semplice, anche perché la squadra di Simeone ha giocato in mezzo alla settimana in Coppa del Re.

Gli ospiti guidati da Pellegrini, quindi, arrivano al match assai più freschi e forti da tre risultati utili di fila. Certo, il pareggio contro la Dinamo Zagabria non è servito per andare in avanti in Europa League ma siccome anche in questa competizione ci sono squadre più forti, forse è stato meglio per gli andalusi uscire subito e non perdere altre energie. Diciamo che in un altro momento avremmo detto sicuramente che l’Atletico avrebbe vinto senza particolari problemi, adesso la situazione è un poco diversa.

Come vedere Atletico Madrid-Betis in diretta tv e streaming

Atletico Madrid-Betis, valida per la ventisettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Alla fine, pure soffrendo, l’Atletico dovrebbe comunque riuscire a portare a casa i tre punti in un match che quasi sicuramente regalerà almeno un gol per squadra. Gli uomini di Simeone, quest’anno al Wanda Metropolitano hanno perso solamente una volta e non in campionato. Una striscia che sicuramente continuerà.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Betis

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gabriel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Barriso, Lino; Morata, Griezmann.

BETIS (4-2-3-1): Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Sabaly; Altimira, Johnny; Fornals, Fekir, Avila; Willian José.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1