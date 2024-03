Tennis, rivoluzione inaspettata: trasloca lo Us Open

Tennis, svolta epocale dietro l’angolo: lo Slam americano si sposta a Manhattan, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Flushing Meadows è la mecca americana del tennis. Non è esattamente a portata di mano, però, per chi si trova nella Grande Mela. Lo si può raggiungere facilmente con i mezzi pubblici, certo, ma resta il fatto che non si trovi in una zona centrale.

Per questo motivo, un grosso gruppo leader nel settore dell’edilizia starebbe valutando l’ipotesi di costruire un’area nuova di zecca, nel centro di Manhattan, che possa ospitare i campi da tennis dello Us Open. Il gruppo in questione è il Vornado Realty Trust, che avrebbe già individuato il sito sul quale costruire. Lo farebbe sul lato della settima strada opposto a quello in cui sorge il Madison Square Garden, in una zona che più centrale di così proprio non si potrebbe.

La particolarità del progetto presentato non consiste nella location in sé, quanto piuttosto nel fatto che i campi da tennis dovrebbero sorgere al posto del vecchio Hotel Pennsylvania, in un lotto che, in principio, avrebbe dovuto ospitare un nuovo grattacielo di 61 piani. La bassa richiesta di immobili da parte dei residenti, legata alla crisi che ha fatto seguito alla pandemia, si sarebbe pensato di riconvertire l’area e di rivitalizzarla, dunque, con un progetto più frizzantino e d’interesse pubblico.

Progetti a stelle e strisce: campi da tennis al posto di un hotel

I rendering presentati dall’ufficio del gruppo sono, in effetti, spaziali. Al loro interno è possibile scorgere non solo campi da tennis, ma anche spazi dedicati al calcio, al basket e perfino alla moda. Vornado, come riferisce il Daily Mail, ha però sottolineato che si tratta, al momento, solo di idee. Non c’è nulla di certo, ancora, per intenderci.

“Il sito Penn – ha detto il ceo, riferendosi all’area dell’ex Hotel Pennsylvania – è uno spazio per eventi situato nel cuore di Manhattan, direttamente di fronte alla Penn Station. Con la sua posizione privilegiata e l’accesso a 650.000 passeggeri giornalieri, offre ai marchi un’opportunità unica di attivare spazi sul palcoscenico più nuovo di New York City. Il layout aperto del sito e le opportunità di pubblicità/segnaletica la rendono ideale per un’ampia gamma di eventi, mentre l’energia vivace della città garantisce la massima visibilità e coinvolgimento per lasciare un’impressione duratura.

Difficile immaginare che lo Us Open possa lasciare la sua storica location, ma non è da escludersi che quest’area possa, un giorno, ospitare almeno una “fetta” dei tantissimi match che si giocano nell’ambito dello Slam a stelle e strisce. Il tennis si trasferirà nel cuore pulsante della Grande Mela? Lo scopriremo presto.