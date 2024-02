La nuova Federica Masolin ha una marcia in più: fate largo a Vicky Piria

Federica Masolin lascia la Formula 1 e Sky Sport punta tutto su una potenziale e degna erede: ecco chi è Vicky Paria.

Sky sapeva bene di dover calare un jolly. Una come Federica Masolin, d’altra parte, non si dimentica mica da un giorno all’altro. Ci vorrà un po’ perché gli appassionati della Formula 1 si abituino al cambiamento, ma alla luce delle ultime notizie potrebbe essere, per la verità, un po’ più semplice del previsto.

Con Vittoria (Vicky per gli amici) Paria in pista, l’addio della bella Federica all’automobilismo potrebbe fare meno male di quanto pensassimo. Tecnicamente non sostituirà l’amatissima giornalista milanese, ma Davide Valsecchi, il suo inseparabile compagno di avventura. Di certo, però, indipendentemente da questo, la sua presenza sarà utilissima per “dimenticare” la Masolin e per far sì che il pubblico volti pagina, lasciandosi il passato alle spalle. Tanto più che anche Vicky, proprio come l’ex volto della F1, metterà al servizio di questa nuova esperienza non solo il fascino, ma soprattutto il talento. Che non è, badate bene, di natura solo giornalistica.

La nuova beniamina della squadra di Sky Sport F1, per chi non la conoscesse, vive da sempre col piede incollato all’acceleratore. Sì, avete capito bene: è un pilota a sua volta, per cui vi lasciamo immaginare con che competenze e con quale dovizia di particolari ci racconterà, da oggi in poi, tutto quello che accade nei circuiti più pericolosi e adrenalinici del mondo.

Via Federica Masolin: la F1 è in mano a Vicky Paria

A 8 anni Vicky ha esordito nei kart, mentre a 15 ha debuttato in Formula 2000 Light e Formula Renault Italiana. Nel 2010 è passata alla Formula Abarth e nel 2012, invece, ha fatto il suo ingresso trionfale in GP3 Series, guadagnandosi il titolo di prima donna pilota nella storia a partecipare a questa categoria. Si è tolta insomma, a livello di motori, un bel po’ di soddisfazioni.

Nata a Milano e cresciuta in Umbria, la Paria è proprio il jolly che mancava ad una squadra già di per sé scoppiettante e altamente qualificata. Affiancherà Carlo Vanzini, Matteo, Bobbi e Ivan Capelli, mentre Davide Camicioli sarà per lei ciò che Valsecchi era per la Masolin: un compagno di viaggio inseparabile nelle varie tappe del Mondiale.

La sua esperienza in pista le sarà certamente d’aiuto, ma non crediate che Vicky sia alla sua prima esperienza televisiva. Ha già commentato la Formula E e ha anche condotto, in passato, un programma dedicato all’automotive. Motivo in più per pensare che se la caverà alla grande e che sarà in grado di “tamponare” la nostalgia da Masolin.