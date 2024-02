Sinner e Berrettini dove vuoi e con lo sconto: un sogno che si avvera

Sinner e Berrettini, c’è qualcosa che dovresti assolutamente sapere e che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire: fai presto.

Qualche altro giorno di relax e poi, per qualche settimana, non avremo più un attimo di tregua. Per fortuna, aggiungeremmo, perché siamo talmente tanto abituati a guardare il tennis e a gioire, oramai, che una sola settimana senza eventi particolarmente degni di nota può sembrare quasi interminabile.

E ne sanno qualcosa i sostenitori di Jannik Sinner, a digiuno forzato dopo la scorpacciata di emozioni fatta in quel di Rotterdam a soli 20 giorni di distanza dal trionfo nella terra dei canguri. Ma lo sanno ancor meglio i tifosi di Matteo Berrettini, che dopo più di sei mesi a stecchetto non vedono l’ora che il romano torni in campo e, si spera, agli antichi fasti. Il mese di marzo sarà denso di emozioni sia per i primi che per i secondi, vista l’importanza degli eventi che ci attendono da qui in avanti.

Il 5 marzo prossimo avrà inizio il Masters 1000 di Indian Wells, al quale Berrettini, però, non sarà presente. Piuttosto che tuffarsi nella mischia senza il paracadute, ha saggiamente deciso di rompere il ghiaccio al Challenger di Phoenix, che comincerà il 12 marzo. Sarà presente tuttavia al Masters 1000 di Miami, dove avrà la possibilità di confrontarsi, dopo tutto questo tempo, con i big del circuito. Dopodiché, scoccherà l’ora di Montecarlo.

Sinner e Berrettini, tutto il tennis che vuoi a un prezzo record

Nessuno vorrebbe mai e poi mai perdersi questo rush di appuntamenti di lusso, insomma, ed è per questo motivo che abbiamo pensato che una certa notizia potesse farvi piacere.

Sky detiene oramai, come noto, il monopolio assoluto del grande tennis. Nessun’altra tv, a parte essa, potrà perciò trasmettere gli eventi in questione. Nel caso in cui non si possieda un abbonamento a Sky, però, non tutto è perduto. C’è pur sempre, infatti, Now, la piattaforma di contenuti streaming che fa capo alla pay tv. E ora, come abbiamo avuto modo di scoprire, c’è un’offerta che vale davvero la pena prendere al volo.

Se vuoi essere di certo di avere un modo per vedere Sinner e Berrettini in occasione dei prossimi tornei, dovresti sottoscrivere la promozione che ti permette, al momento, di avere il Pass Sport + Now Premium all’incredibile prezzo di 9,99 euro al mese, con un risparmio di 5 euro al mese. Il solo vincolo è di natura temporale: bisogna assicurare, per poter sottoscrivere l’offerta, un periodo di almeno 12 mesi di permanenza. Ma per vedere tutto il tennis che vuoi e quando vuoi (è in streaming, puoi guardarlo da qualunque dispositivo tu voglia) questo e altro, no?