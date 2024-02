Formazioni ufficiali Inter-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Atalanta, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco tutte le dritte.

Luci a San Siro. Dopo aver impreziosito un inizio di 2024 che definire entusiasmante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, l’Inter di Simone Inzaghi non ha più alcuna intenzione di fermarsi. Monopolizzato un campionato che vede i nerazzurri sempre più in vetta, Lautaro Martinez e compagni vogliono imprimere la sterzata decisiva ad una classifica ormai sempre più delineata almeno nella prima posizione. Contro l‘Atalanta di Gasperini, reduce dal pareggio tra mille polemiche con il Milan, sarà autentica battaglia. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; de Ketelaere

Inter-Atalanta, il pronostico marcatori

Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match molto animato nel quale, però, la compagine di Inzaghi parte nettamente favorita. Privo di Thuram, il reparto offensivo dell’Inter caracollerà inevitabilmente sulle spalle di Lautaro Martinez. Tuttavia, con la difesa alta con la quale l’Atalanta proverà ad affrontare in maniera fisica i padroni di casa, potrebbero ritagliarsi spazi importanti i centrocampisti. Tra questi spicca sicuramente Nicolò Barella. In crescita esponenziale di condizione, l’ex Cagliari si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti contro la “Dea”, impreziosite da giocate esaltanti e da contenuti tecnici importanti. Chissà che anche stasera Barella non riesca a mettere il suo sigillo con un gol dei suoi, stappando una partita che merita di essere vista. Senza se e senza ma.

Inter-Atalanta, probabili ammoniti e tiratori

La mole di occasioni che l’Inter riesce a creare con continuità è un dato di fatto. Nei meccanismi oliati dei nerazzurri impossibile trascurare il decisivo apporto di Dimarco e Mkhitaryan, che potrebbero inquadrare la porta con almeno una conclusione ciascuno indirizzata nello specchio di porta avversario. Intriga anche l’opzione Pavard tiratore, visto che l’ex Bayern Monaco si spinge spesso in avanti e dà una valvola di sfogo importante alla manovra. Sul fronte opposto da provare Koopmeiners e Pasalic tiratori, ma occhio alla sorpresa Hateboer. Per quanto riguarda gli ammoniti, invece, da menzionare soprattutto Kolasinac e Scalvini. Il primo arriva spesso in ritardo se costretto a difendere a campo aperto; il secondo non è al top della forma e potrebbe pagare dazio. Non è escluso che entrambi finiscano sul taccuino del direttore di gara.