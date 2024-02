Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli, ecco le scelte dei due tecnici in vista del match di questo pomeriggio e i nostri pronostici

L’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è iniziata con due pareggi. Positivo quello contro il Barcellona, visto che il commissario tecnico della Slovacchia era arrivato solamente il giorno prima, brutto quello contro il Cagliari. Gli azzurri hanno sprecato tantissimo e alla fine sono stati puniti da Luvumbo Zito, che ha sfruttato l’errore di Juan Jesus per strappare un punto.

E contro il Sassuolo, questo pomeriggio, per i campioni d’Italia, non sarà semplice. I neroverdi cercano punti pesantissimi per la salvezza e hanno anche un nuovo allenatore dopo aver dato il benservito a Dionisi: c’è Bigica sulla panchina emiliana, almeno per il momento. Anche lui avrà voglia di cercare di piazzare un risultato positivo. Ma andiamo a vedere le formazioni ufficiali.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Formazioni ufficiali Sassuolo-Napoli, pronostico marcatore

Contro il Cagliari ha trovato il gol e ne ha sbagliato un altro clamoroso. Osimhen anche stasera però dovrebbe riuscire a trovare la via della rete in un match di vitale importanza per gli azzurri, che sono alla ricerca di punti per cercare di risalire la classifica e trovare una qualificazione, difficile, alla prossima Champions League. Il cammino dei campani passa soprattutto dai gol del nigeriano. Il maggiore candidato a segnare.

Possibili ammoniti e tiratori

Pedersen se la dovrà vedere con Kvaratskhelia, che anche se non è che stia attraversando un ottimo momento rimane comunque un pericolo. Potrebbe finire tra gli ammoniti l’esterno destro del Sassuolo. Così come in casa Napoli la stessa sorte potrebbe toccare ad Anguissa. Occhio anche al giallo per Osimhen, uno che protesta anche molto spesso non solo contro i compagni ma anche contro il direttore di gara. Infine la chicca: qualora il Sassuolo dovesse essere in vantaggio nei minuti finali e contro questo Napoli tutto può succedere, non è detto che Consigli non inizi a perdere tempo.

In casa Sassuolo occhio agli inserimenti senza palla di Thorstvedt, che lo specchio della porta lo dovrebbe centrare nell’arco dei novanta minuti. E occhio anche a Ferrari, che di testa quando attacca la porta avversaria sulle palle inattive è uno che ha i tempi giusti. E potrebbe finire pure sul taccuino degli ammoniti il difensore. Almeno due conclusioni totali (anche fuori lo specchio) per Politano, che col mancino cerca sempre la giocata. E anche Di Lorenzo potrebbe trovare i pali durante il match.