Gratta e vinci, galeotta fu la foto: giusto in tempo

Gratta e vinci, se non fosse stato per la foto, oggi racconteremmo una storia completamente diversa: salvo per un pelo.

Kevin Frey gioca, di tanto in tanto. Gli piace, quando esce per fare qualche commissione, fermarsi in un punto vendita e tentare la fortuna al Gratta e vinci. Questo ha fatto qualche giorno fa quando, dopo aver gironzolato per un po’ all’interno del negozio Casey, ha deciso di comprare un biglietto della serie $500.000 Ca$h, che molti americani ha reso ricchi da quando ha fatto il suo debutto sul mercato.

Però non credeva, fondamentalmente, che potesse succedere anche a lui. Quando, sbrigate tutte le faccende del giorno, si è fermato in macchina per grattare quel tagliando, ha scoperto che si sbagliava di grosso. Questo pastore dell’Iowa ha scoperto di aver vinto uno dei 14 premi in palio alla lotteria istantanea per la quale aveva deciso di optare. Ogni grattino costa 50 dollari e i premi variano da un minimo di 50 ad un massimo di 500mila dollari. E mezzo milione di dollari è esattamente, guarda caso, la cifra da lui vinta grazie a quel biglietto comprato quasi per caso al Casey del suo quartiere.

“Ero così eccitato e agitato – ha raccontato il pastore Frey ai funzionari della Lotteria – che ho iniziato a chiamare tutti. E fin qui non ci sarebbe niente di strano. Anzi, è bello che qualcuno muoia dalla voglia di condividere una gioia così grande con i propri cari e che, addirittura, si affretti a farlo.

Gratta e vinci, tutto merito del figlio

Sua moglie e i suoi figli lo conoscono fin troppo bene, però. E così, sapendo che è un buontempone che ama fare scherzi e prendere tutti in giro, hanno pensato che stesse mentendo. Quindi, per accertarsi che fosse tutto vero, gli hanno chiesto la prova del nove: una foto, cioè, del biglietto vincente. Niente di più facile. Almeno in teoria.

Proprio in quel momento, infatti, l’uomo si è reso conto di non avere più il Gratta e vinci con sé. Per fortuna è riuscito subito a fare mente locale e a realizzare che, probabilmente, lo aveva dimenticato proprio all’interno del negozio. Di gran carriera ha fatto ritorno al Casey e ha chiesto aiuto agli impiegati affinché, insieme, potessero ritrovarlo. Qualcuno lo aveva conservato e quindi, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio.

Ci è mancato poco, però, che questo pastore dell’Iowa si vedesse scivolare via dalle dita la somma vinta. Una cifra che, adesso, userà per comprare una casa più grande e più vicina alla zona in cui abitano i suoi figli.