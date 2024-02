Formazioni ufficiali Milan-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco tutte le dritte.

Il 26° turno di Serie A vive uno snodo cruciale nel match di questa sera tra Milan e Atalanta. Reduci da un filotto di vittorie consecutive a dir poco dirompente, gli uomini di Gasperini fanno visita ad un Milan che, nonostante i buoni spunti messi in mostra, continua a prendere troppi gol. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match frizzante con molte variabili tattiche. Di seguito le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančuk, De Ketelaere.

Milan-Atalanta, il pronostico marcatori

Leao e Koopmeiners le due scelte in ottica marcatori. Ringalluzzito dalla splendida rete messa a segno contro il Rennes, l’esterno offensivo portoghese è chiamato a riscattare una stagione nella quale ha navigato troppo a fasi alterne. Spesso protagonista di prove sopra le righe contro gli orobici, Leao cerca questa sera quella continuità di rendimento che in stagione si è sempre rivelata una chimera. Sul versante opposto, invece, diventa molto difficile non prendere in considerazione la versatilità e la capacità di inserimento a fari spenti di Koopmeiners. Il tuttocampista di Gasperini, sempre più a suo agio nella nuova veste tattica che il suo allenatore gli ha ritagliato su misura, potrebbe far male alla non perfetta retroguardia di Pioli ed inserire almeno una volta il suo nome nel tabellino marcatori.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Atalanta

Come già anticipato, tutte le strade portano ad una gara frizzante giocata su ritmi molto elevati. Si prevedono dunque molte occasioni da ambo le parti. Pulisic da una parte e Mirančuk dall’altra rappresentano le opzioni tiratori “soft”. Piacciono anche Loftus Cheek e Florenzi (spesso pericolosi con tiri fulminei dalla media-lunga distanza). Da non trascurare infine la forza fisica di Kolasinac, che potrebbe rappresentare uno snodo importante per far male alla difesa rossonera. Tra i possibili ammoniti, invece, intrigano particolarmente i profili di Thiaw e Adli da una parte e Djimsiti dall’altra.